André Hansen årets spiller i Eliteserien

Rosenborgs siste skanse André Hansen mottok prisen for årets spiller i Eliteserien 2018 under gallaen Fotballfesten på Ullevål stadion søndag kveld.

Hansen har vært en viktig brikke i Rosenborgs gullag denne sesongen, og stakk av med prisen for årets spiller i konkurranse med Molde-spilleren Eirik Hestad og sin lagspiller i Rosenborg Birger Meling.

28-åringen er kanskje den viktigste grunnen til at det ble suksess for Rosenborg også denne sesongen, for det Hansen har levert i buret har vært utrolig imponerende. På 29 kamper har sisteskansen kun sluppet inn 23 mål.

Han leverte to strafferedninger i en og samme kamp, og dette skjedde i kanskje den viktigste kampen for Rosenborg. Han har fremstått som en trygghet bakover, og fotballekspert Jesper Mathisen undrer hvorfor ingen større klubber i Europa har gjort et forsøk på å hente den klart beste keeperen i Eliteserien.

Under gallaen Fotballfeste skal det også deles ut en rekke andre priser, deriblant årets gjennombrudd og årets trener.

(©NTB)

Mest sett siste uken