Andre strake tap for Vålerenga

Haugesund fikk revansje for tapet i vårsesongen og straffet Oslo-laget hardt.

VÅLERENGA – FK HAUGESUND 1-2:

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Vålerenga har nå ikke vunnet på de fire siste serierundene og utålmodig murring har igjen startet hos Oslo-publikumet.

Motstander Haugesund kom rett fra et tøft oppgjør i Europa League mot PSV Eindhoven på torsdag. Det så ikke ut til å plage dem nevneverdig. De var ute etter revansje etter Vålerengas 1-4-seier i Haugesund i vår, og det fikk de.

Niklas Sandberg leverte en sterk kandidat til rundens mål med sitt kremmerhus til 1-1, og i den andre omgangen satte Kristoffer Velde inn 2-1-scoringen som vippet kampen i FKHs favør.

Vålerenga kunne fort blitt redusert til ti mann like før slutt da Ivan Näsberg klippet ned Sandberg bakfra. Dommer valgte imidlertid å dra opp det gule kortet, noe panelet i Eurosports fotballsending var uenig i.

- Det er så rødt kort som det går an, sa Kjetil Rekdal i studio og fik kstøtte av både Joachim Jonsson og Bernt Hulsker.

- Det er grusomt, sa blant annet Jonsson.

TAKLINGEN: Her setter Näsberg inn taklingen på Sandberg. Foto: Skjermdump/Eurosport

Lynrask scoring

Vålerenga fikk en drømmestart på søndagens oppgjør etter bare halvannet minutt. Midtstopper Johan Lædre Bjørdal avbrøt et Haugesund-angrep og slo en lang ball mot Mathias Vilhjalmsson. En Haugesund-forsvarer feilberegnet fullstendig og sendte islendingen alene oppover høyrekanten. Han slo ballen inn foran mål, litt bak Mayron George, men bak ham kom Herolind Shala og bredsidet hjemmelaget i føringen.



Haugesund tok mer over ballen de neste femten minuttene, uten at det resulterte i de store sjansene for begge lag. Aron Dønnum slo et farlig innlegg for hjemmelaget etter 16 minutter, men traff bare en forsvarer. Like etter forsøkte bortelagets Kristoffer Velde seg med et skudd fra 20 meter og spiss vinkel, men ballen gikk rett i klypene på Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson.

Vålerenga la seg ofte dypt og kompakt i første omgang, etter scoringen og tidvis så det ut som det var FK Haugesund som var hjemmelaget, med ballen i beina. De stanget mot hjemmelagets forsvar og ble tidvis litt utålmodige i angrepsspillet.

Vålerengas nye nummer ni, Mayron George, kom på scoringslisten i debuten mot Stabæk i forrige runde. Han markerte seg med innsats, hodestyrke og duellkraft mot Haugesund. I tospann med Mathias Vilhjalmsson var det lite å si på muskelkraften på topp for hjemmelaget.

Haugesunds Bruno Leite og hjemmelagets Herolind Shala fyrte hvert sitt skudd fra distanse, rett før hvilen. Fire minutter før pause ville hjemmedebutant Mayron George også vise frem skuddfoten. Han klinte til fra 22 meter og Haugesund-keeper Helge Sandvik måtte slå ballen til hjørnespark.

Omgangens største målsjanse, bortsett fra scoringen, kom minuttet før lagene gikk til pause. Bortelagets Mikkel Puggaard ble spilt flott fri på høyrekanten og slo et godt og lavt innlegg. Inne i feltet ventet Ibrahima Kone, men ballen smøg seg forbi tåtuppene til den 20-årige spissen. Haugesunds Kevin Krygård var selvfølgelig misfornøyd med starten av kampen, men syntes de styrte spillet i første omgang.

- Vi begynte for dårlig og var ikke påskrudd utover omgangen. Jeg synes vi styrte spillet og hadde jo en skikkelig stor mulighet til å utligne. Jeg synes også de faller litt for lett i duellene, sa Kevin Krygård til Eurosport i pausen.

Vålerengas Herolind Shala løp mye på sin venstrekant i første omgang. Han var skuffet over at laget la seg mer og mer dypt utover i omgangen.

- En bra start, men etterpå sluknet det. Vi prøvde bare å holde på ledelsen, men vi må fortsette å ta tak i kampen, sa Herolind Shala til Eurosport i pausen.

Sjokkerte Vålerenga

Hevnen var søt for bortelaget Haugesund. Etter to og et halvt minutt spilt av andreomgang lå ballen i nettet igjen. Denne gangen for bortelaget, til stor glede for de 60 tilreisende bortesupporterne. Niklas Sandberg fikk ballen på høyrekanten og fintet vakkert bort Sam Adekugbe før han curlet ballen vakkert i bortre kryss. En nydelig scoring av 24-åringen, som nå står med to mål på seks kamper fra start, siden overgangen fra Start tidligere i år.

Vålerenga hadde tydelig bestemt seg for å fremstå mer som et hjemmelag i starten av andre omgang og tok over banespillet det første kvarteret.

Med 65 minutter på klokken var det derimot bortelaget som stod for scoringen. Kristoffer Velde fikk med seg ballen fra midtbanen og avanserte i banen. Etter et godt veggspill med Ibrahima Koné sendte han Haugesund i føringen med en god avslutning fra 15 meter.

Vålerenga fikk en brukbar mulighet da et innlegg fra Aron Dønnum til slutt landet på venstrefoten til Bård Finne. Volleyskuddet smalt i Haugesunds midtstopper Jan Bergqvist, som ble liggende.

Haugesund forsøkte å straffe et måljagende hjemmelag på kontringer. Innbytter Martin Samuelsen satte fart mot Vålerenga-forsvaret tre minutter før slutt og sendte av gårde et godt skudd. Keeper Kristoffer Klaesson slo ballen ut til hjørnespark.

Aron Dønnum trikset seg galant forbi et par forsvarere rett før slutt og var nær ved å utligne, men keeper Helge Sandvik i Haugesund-buret reddet.

Den store sluttspurten fra Vålerenga kom aldri, til tross for seks minutters tilleggstid. I stedet var det en av kampens beste spillere, Kristoffer Velde som forsøkte seg med et skudd mot vinkelen fra 20 meter, men ballen gikk over.