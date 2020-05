Andrea Rinaldi (19) er død

Tragedien traff den italienske Serie A-klubben mandag da det italienske talentet gikk bort.

Det italienske fotballtalentet Andrea Rinaldi er død. Italieneren, som spilte for Serie A-klubben Atalanta, ble kun 19 år gammel.

Atalanta bekrefter på sine sider at talentet har gått mandag, og at klubben er i «sorg og fortvilelse over å ha mistet en av sine egne».

Svenske Expressen siterer Gazzetta dello Sport på at Rinaldi kjempet for livet med en hjerneblødning etter et uhell på hjemmetrening, og at han ble fraktet til sykehus i Varese.

Der stod ikke livet til å redde, og mandag kom den tragiske meldingen om at 19-åringen hadde gått bort.

- President Antonio Percassi og hele Atalanta-familien er i dyp sorg og lidelse med Andrea Rinaldis familie. Andrea bar den blåsvarte drakten fra han var 13 år, og var med U17-laget som vant både den italienske ligaen og supercupen, skriver Atalanta.

- Han var elsket av alle.

Denne sesongen var Rinaldi på lån i Serie D-klubben Legnano, og har blant annet spilt på samme ungdomslag som svenske Dejan Kulusevski.