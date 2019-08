Andreas Hanche-Olsen stjal showet da Stabæk og Vålerenga delte poengene

Andreas Hanche-Olsen kom i fokus i kampen mellom Stabæk og Vålerenga.

STABÆK-VÅLERENGA 1-1

NADDERUD(Nettavisen): Både Stabæk og Vålerenga sendte hver sin debutant på banen fra start i onsdagens utsatte Eliteserie-oppgjør på Nadderud.

To spisser med fortid i dansk fotball fikk sine første minutter i norsk fotball.

Hos hjemmelaget tok danske Kasper Junker plass på topp, i tospann med veteran Daniel Braaten.

Hos gjestene fra Oslo var det endelig duket for Mayron George. Costaricaneren fikk debuten etter utlånet fra danske Midtjylland, debuten har latt vente på seg på grunn av at arbeidstillatelsen til den høyreiste spissen ikke har vært klar tidligere.

Onsdag kveld var endelig papirene i orden. Debutanten skulle markere seg, men det var en annen mann som virkelig skulle stjele showet på Nadderud.

Merk deg navnet: Andreas Hanche-Olsen.

Jevn åpning

Gjestene fikk kampens første mulighet. Debutant George satte fart i bakrom, han la ballen tilbake til Herolind Shala som fyrte av fra rundt 16 meter, skuddet gikk en meter utenfor målet, tonen var satt før minuttet var spilt.

Etter fem minutter skulle Stabæk komme til sin første farlighet i kampen. Ola Brynhildsen vendte inn i banen etter at han fikk ta ned ballen på brystet inne i Vålerengas felt. Avslutningen ble blokkert i siste sekund.

Samme mann var frempå tre minutter senere. Løpet i bakrom var glimrende timet, men nok en gang ble Brynhildsens avslutning blokkert. Denne gangen av en oppofrende Efrain Juarez.

Det var også noe av det siste mexicanske Juarez gjorde i kampen. Høyrebacken gikk ned for telling etter en duell i neste angrep, smellen var så hard at han måtte byttes ut. Inn på høyrebacken tok Christian Borchgrevink plass.

Etter en tett og jevn omgang var det kanskje naturlig at kampens neste mulighet skulle komme via en dødball. En corner ble svingt inn etter 32 minutter og balle fant veien til en helt umarkert Vadim Demidov. Stopperen fikk ikke ordentlig trøkk i heading og Kristoffer Klaesson var med på notene og holdt forsøket.

Vålerengas formspiller nummer én, Aron Dønnum, skulle deretter vise seg fram. Først med et skudd fra langt hold, som Marcus Sandberg hadde få problemer med å holde.

Marginal offside

Etter 37 minutter satt ballen endelig i nettet. Et godt slått frispark av friske Dønnum fant veien perfekt fram til hodet til Matthias Vilhjalmsson, islendingen stanget ballen i mål, men linjemannen var tidlig opp med flagget.

Reprisen viste at avgjørelsen var riktig.

Herfra skulle kampen ta litt fyr. Først etter en knallhard takling av Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen. Han kom inn i høy fart med knottene først mot Shala. En farlig takling som fort kunne endt med rødt kort. Dommer Kai Ove Steen nøyde seg dog med det gule kortet.

Hanche-Olsen fikk spørsmål om taklingen på indre bane på vei inn til hvilen.

- Hvis det er der lista skal ligge for å være nesten rødt så synes jeg det er pinlig. Sånn kan vi ikke ha det i Eliteserien. Du ser i de andre ligaene rundt om, det her går ikke an. Det er sånn det er i resten av Europa så hvorfor ikke her, sa en energisk Stabæk-kaptein til Eurosport i pausen.

Fire minutter før pause skulle endelig Vålerengas nye kraftspiss vise sine ferdigheter. George ruvet høyest på et innlegg og headet ballen i tverrliggeren. Nære på en drømmedebut for den fysisk robuste nyervervelsen.

Drømmestart etter pause

Vålerenga brukte ikke mange minuttene på å sette fart på den andre omgangen. Tre minutter etter hvilen satte gjestene fart. Ballen gikk fint opp til George. debutanten vendte opp og fant Shala på løp inn bak Stabæk-forsvaret. Avslutningen gikk via Sandberg, via stolpen og ut.

Ballen rullet på linja og på returen var Oslo-lagets nye spiss først frempå. George pirket ballen over linja og sendte Vålerenga i føringen.

SCORING: Mayron George pirket ballen over linja i debuten for Vålerenga. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- En drømmestart for VIF, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

Hjemmelaget forsøkte å heve spilet sitt etter Vålerengas ledningsmål. Uten at de lyktes med å skape de helt store sjansene mot et godt organisert Vålerenga-lag.

Etter 63 minutter skulle Stabæk skape ett par farligheter, begge gangene etter slurv bak hos Vålerenga. Ivan Näsberg ryddet opp ved begge anledninger.

Så skulle det endelig smelle for hjemmelaget. Og for en måte Hanche-Olsen skulle gjøre det på.

En corner fra venstre fikk mye luft under seg, men på bakerste stolpe kom en flyvende Stabæk-kaptein flyvende og knuste det som var av med- og motspillere, før han stanget ballen i mål til 1-1.

KNALLSCORING: Andreas Hanche-Olsen stanget inn 1-1-målet på imponerende vis. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Se den kraften, se den viljen til Hanche-Olsen. Det er råsterkt utført, sa Bengt Eriksen hos Eurosport.

Ny smell

Hanche-Olsen skulle virkelig fortsette å være i begivenhetens sentrum denne onsdagen. Etter 76 minutter smalt Sandberg albuen inn i nesa til kapteinen. Blodet fosset fra Hanche-Olsens nese.

SMELL: Blodet fosset fra Andreas Hanche-Olsen sin nese etter en stygg smell. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Etter noen minutter med behandling var tøffingen igjen tilbake på banen.

Etter 82 minutter skulle Vålerenga få en stor sjanse. Aron Dønnum dro seg fri inne i feltet og banket ballen i stolpen og ut.

Svært nære for bortelaget.

Bård Finne kom til en heading etter 86 minutter. Avslutningen var ikke presis nok og ballen gikk utenfor målet.

Så var det Hanche-Olsens tur nok en gang. Høyrebacken banket et innlegg knallhardt mot Vålerenga-målet. Innbytter Kosuke Kinoshita var et øyeblikk for sent ute til å skli ballen i mål.

Etter seks minutter med tillegg ebbet kampen til slutt ut med 1-1 og ett poeng til hvert av lagene.