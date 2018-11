Andreas Martinsens trener fikk sparken

Joel Quenneville, som førte Chicago Blackhawks til tre Stanley Cup-titler, har fått sparken etter en svak sesongstart. Andreas Martinsen får dermed ny trener.

Jeremy Colliton er ansatt som klubbens 38. hovedtrener, med Barry Smith som assistent. Nyheten kom rett etter at Quenneville og hans assistenter Kevin Dineen og Ulf Samuelsson ble sendt på dør.

– Dette var helt klart en veldig vanskelig avgjørelse, men jeg mener det er til klubbens beste. Vi må maksimere våre muligheter i vår jakt på sluttspillplass, og skape vekst og utvikling i spillerstallen, sa sportsdirektør Stan Bowman.

– Etter å ha tenkt mye på saken de siste dagene, og med all respekt for hva Joel har betydd for Blackhawks, visste vi at vi måtte gjøre en endring.

Blackhawks har tapt fem kamper på rad og er nest sist i sin avdeling. Lørdag noterte Martinsen sin første assist for sesongen, men laget tapte 3-5 i Calgary etter å ha ledet 3-1.

Joel Quenneville ble hentet til Chicago i 2008 og førte laget til Stanley Cup-titler i 2010, 2013 og 2015. Motgangen startet da laget ble slått ut i første sluttspillrunde i 2017 etter å ha vært best i Western Conference i grunnserien. Forrige sesong mistet laget sluttspillplass for første gang på et tiår.

60-åringen vil garantert finne en ny jobb med det første.

Colliton (33) hentes fra jobben som trener for farmerlaget Rockford Ice Hogs, der Andreas Martinsen tilbrakte det meste av forrige sesong.

(©NTB)

Mest sett siste uken