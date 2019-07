Andreas Pereira forlenger med Manchester United

Manchester United bekrefter at 23 år gamle Andreas Pereira har signert en ny avtale med klubben.

Brasilianeren ble hentet til klubben av sir Alex Ferguson i 2011/12-sesongen og har til nå spilt 35 A-lagskamper for United.

Nå har skriver klubben på egen hjemmeside at Pereiras nye kontrakt varer frem til 2023.

Manchester United har også sikret seg muligheten til å forlenge avtalen med ytterligere et år.

Dette skjer kun få dager etter at også Marcus Rashford skrev under en ny kontrakt med Premier League-klubben.

Fornøyd Solskjær



United-manager Ole Gunnar Solskjær gleder seg over at 23-åringen har signert og forklarer at Pereira har blitt en viktig spiller for laget hans.

- Andreas er nok en spiller som har kommet opp gjennom vårt akademi og som forstår hva det betyr å spille for Manchester United, sier Solskjær.

- Han jobber utrettelig på trening hver eneste dag og han vet hva han må gjøre for å fortsette sin utvikling. Vi ser alle frem til å jobbe med ham den kommende sesongen, forklarer nordmannen.

Klar for å hjelpe laget



Pereira forteller selv at han er ekstremt glad for å fortsette karrieren sin i Manchester United. 23-åringen forteller at han ser frem til kommende sesong. Han er forberedt på å jobbe hardt for å hjelpe laget.

- Jeg skal gjøre alt jeg kan for å hjelpe oss å prestere slik vi er nødt til å gjøre denne sesongen og fremover, sier Pereira.

Manchester United bekrefter også fredag at Axel Tuanzebe har signert en ny kontrakt med klubben frem til 2022.

Manchester United reiser til Perth i Australia neste uke hvor de vil fortsette sesongoppkjøringen med treningskamper mot Perth Glory og Leeds United.

