Andreas Stabrun Smith i sjokk over Halvard Hanevolds' dødsfall: - Det er bare helt ubegripelig

Halvard Hanevold ble 49 år gammel.

Halvard Hanevold gikk bort tirsdag morgen. Det meldte Budstikka tirsdag kveld. OL-vinneren ble 49 år gammel.

Avisen skriver at Hanevold døde i sin bolig på Borgen i Asker tirsdag morgen.

Andreas Stabrun Smith har jobbet tett med Hanevold de siste årene i NRK, han mottok den triste nyheten med sjokk.

- Det er en sjokkerende nyhet å få. Jeg var på tur med Halvard denne helgen som var i Frankrike, der vi kommentere Martin Fourcades rulleski-festival. Vi hadde en hyggelig tur, også får jeg denne beskjeden. Det er bare helt ubegripelig. Et kjempestort sjokk, sier Stabrun Smith til Nettavisen.

- Ulik alle andre jeg har møtt

NRK-kommentatoren har store ord å si om sin kollega som tragisk gikk bort så altfor tidlig.

- Det var veldig hyggelig å være sammen med Halvard på tur. Vi hadde flere uker sammen hver vinter, der vi kommenterte skiskyting sammen. Han var en idrettsutøver som var helt særegen. Ulik alle andre idrettsutøvere jeg har møtt. Han var så gjennomtenkt, så nysgjerrig og han kunne gå i dybden på de minste ting. Han ga seg ikke før han hadde det han mente var en brukbar konklusjon. Sånn var han som menneske og som idrettsutøver.

- Det var utrolig spennende å snakke med han. De samtalene vi hadde skal jeg huske resten av mitt liv, sier Stabrun Smith

TV-EKSPERT.: Halvard hanevold har jobbet som ekspert for NRK de siste årene. Sammen med blant andre Andreas Stabrun Smith. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Som journalist før jeg begynte å jobbe med han, så var han den hyggeligste idrettsutøveren. Han hadde alltid tid og så folk rundt seg. Som kollega var han veldig dedikert, nøye og interessant å prate med, sier Stabrun Smith.

Stabrun Smith skulle etter planen kommentere sammen med Hanevold kommende vinter. Han synes det er tøft å tenke på.

- Senest i dag snakket jeg med mine sjefer om hvor vi skulle ha med Halvard til vinteren. Det er rart å tenke på. Det blir en veldig annerledes vinter.

- De neste dagene kommer jeg til å snakke mye om Halvard, med mennesker som var glad i han. Som jeg var, sier Stabrun Smith

Merittert utøver

Hanevold representerte Asker Skiklubb og vant tre OL-gull og fem VM-gull i sin karriere. Hanevold er en av de mest meritterte norske skiskytterne, med 22 internasjonale medaljer. Bare Ole Einar Bjørndalen har flere.

Ekspertkollega Ola Lunde i NRK har også tatt dødsbudskapet om Hanevold tungt.

– Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet og så frisk og rask ut der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk, sier en preget Ola Lunde til NRK.

Hanevold tok OL-gull i Japan i Nagano-OL i 1998. På 20 kilometer vant han foran italieneren Pieralberto Carrara.

GULL: Fra venstre Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og Halvard Hanevold med gullmedaljene i skiskyting, 4 x 7,5 km stafett i Whistler Olympic Park under OL i Vancouver 2010. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Han tok ytterligere to OL-gull, to OL-sølv og en bronse. De to gullmedaljene kom på stafett i 2002 i Salt Lake City og Vancouver i 2010.

I verdensmesterskap tok han flere medaljer, der ble det totalt fem VM-gull, syv sølv og fire bronse.

Han la opp i 2010, og året etter deltok han i den populære TV-serien «Mesternes mester» på NRK. Han har også de siste årene vært kommentator for kanalen under skiskyting-sendinger.

Hanevold etterlater seg kone og to barn.