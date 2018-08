Andreplass på Karsten Warholm i Diamond League-finalen

Den regjerende europamesteren bød på stor dramatikk - som vanlig.

Det ble andreplass på Warholm, som tapte finalen på 400 meter hekk på målfoto mot Kyron McMaster.

Kun to hundredeler skilte de to kamphanene. McMaster løp inn til 48,08, Warholm løp på 48,10. Yasmani Copello ble nummer tre med 48,73.

Andreplassen gir Warholm 168.000 kroner i premiepenger, mens McMaster fikk 50.000 dollar, eller 415.000 kroner. Dermed ble de to hundredelene kostbare for nordmannen.

- Jeg synes Karsten imponerer, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter løpet.

I Zürich slapp Warholm å møte sin store nemesis, mannen han ennå ikke har slått denne sesongen (Abderrahman Samba) stilte nemlig ikke til start i finalen. Samba har ifølge NTB valgt å prioritere Asia-lekene i stedet.

Warholm har hatt en fantastisk sesong og kom til Zürich med to ferske NM-gull i bagasjen, i tillegg til at han vant kongepokalen for fjerde år på rad.

Nå rundet han altså av sesongen med en sterk andreplass.

