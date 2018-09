Andresson sikret Viking-jubel

Viking var i ferd med å rote bort to poeng mot nedrykkstruede Notodden, men et sent vinnermålet sørget for tre viktige poeng i opprykksjakten.

Axel Andresson ble den store helten for Viking. Ett minutt før slutt fikk han kranglet inn en corner fra Johnny Furdal. På overtid var det nesten så seieren glapp, men Notoddens Kjetil Holand Tøsses avslutning gikk i krysstanga.

Tre poeng i Telemark sendte Viking opp i 46 poeng. Det er like mange som toer Mjøndalen har. Aalesund leder 1. divisjon med 49 poeng når sju runder gjenstår.

For Notodden er det trøbbel. Telemarkingene har kun vunnet to av sine siste elleve kamper. Bare målforskjell holder laget over kvalifiseringsplassen. Nå går det mot en nervepirrende høst for et lag som innledet sesongen sterkt.

Viking burde tatt ledelsen etter bare sju minutters spill. Tommy Høiland skulle bare trille ballen i mål, men klarte å snuble over den. Bak Høiland dukket Fredrik Torsteinbø opp, men hans avslutning gikk utrolig nok rett i en liggende Høiland.

Etter 22 minutter fikk Høiland sin revansj. Fra fem meter gjorde veteranen ingen feil etter flott forarbeid fra Ylldren Ibrahimaj.

Det var ikke ufortjent at Gaston Salasiwa hamret inn 1-1 oppe i hjørnet etter 78 minutter, men da Viking tok ledelsen for annen gang maktet ikke Notodden å tvinge fram nok en utligning.

(©NTB)

Mest sett siste uken