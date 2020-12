Andrew Robertson støtter Milners oppgjør med VAR: - Dette er det mange som føler

Liverpool-backen mener ting langt på vei var bedre før.

Liverpool måtte til slutt avgi to potensielt viktige Premier League-poeng i oppgjøret mot Brighton, etter en sen straffeavgjørelse som gikk i mot seriemesterne.

Etter kampen raste Jürgen Klopp mot kampprogrammet og påkjenningen spillerne hans opplever, og spillerne fikk også sagt sitt om VAR-systemet.

James Milner mente at det var på tide å diskutere systemet, og at han fryktet at flere følte at de mistet kjærligheten for fotballen:

Han får også støtte av lagkamerat Andrew Robertson, som mener dette er noe flere fotballspillere tenker.

- Jeg pleide å elske å være i øyeblikket på fotballbanen, som når man feirer et mål. Det har langt på vei blitt fjernet fra spillet. Nå venter man kanskje to-tre minutter for å se om det var on- eller offside, og jeg mener at hvis det er snakk om centimetere så burde man bare forholde seg til avgjørelsen som ble tatt i utgangspunktet. Milners utbrudd på Twitter er akkurat det mange spillere og supportere føler, sier Robertson til The Guardian.

Og fortsetter:

- Mange jeg har snakket med sier at de ikke setter like pris på fotballen lenger, nettopp på grunn av VAR. Ikke er det sånn at dømmingen er helt konsis heller. Jeg er enig med Milner, og mange spillere og supportere er det samme.

Videre understreker Robertson at han forstår at det vil komme endringer i fotballen, men at det er viktig å huske på de tingene som gjorde at mange forelsket seg i idretten i utgangspunktet.

Venstrebacken foreslår videre å opprette et panel bestående av tidligere dommere, trenere og spillere som kan overse regelendringene og bruken av VAR.

- De siste årene har det vært en rekke endringer i regelverket, spesielt i England. Kevin de Bryne sa selv forrige uke at han ikke var helt klar på reglene lenger, og det gjelder nok mange spillere. Da VAR kom inn så trodde vi at det ikke ville være noen gråsoner lenger, men det er jo ikke sånn det har blitt.

Robertson peker på flere lignende episoder i den siste Premier League-runden som kunne minne om hans takling på Danny Welbeck, som gikk ustraffet hen.

- Hvis vi stadig diskuterer dommeravgjørelser selv med VAR, så vil jeg mye heller at det skal gå tilbake til slik det var. Det er mye enklere å akseptere at en dommer gjør en feil der og da, enn at det gjøres feil med all denne teknologien involvert.

