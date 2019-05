Andrine Hegerberg har fått offisielt tilbud fra AC Milan

Kontrakten med Paris Saint-Germain går ut etter sesongen.

Andrine Hegerbergs tid i Paris Saint-Germain virker å være er over. Hennes kontrakt i den franske hovedstaden går ut etter sesongen, og til Nettavisen bekrefter hennes agent, Victor Bernard, at midtbanespilleren nå er på utkikk etter ny klubb.

- Vi har kommet til en gjensidig enighet (med Paris Saint-Germain) om at Andrine kan se seg om etter nye muligheter, skriver Bernard i en e-post.

Bernard bekrefter at det er italiensk interesse for 25-åringen:

- Jeg kan bekrefte at AC Milan er interesserte i Andrine, og de har kommet med et offisielt tilbud. De er en av flere klubber som har kommet med tilbud, skriver Bernard.

- Milans tilbud er godt og veldig kompetitivt, og er et av de vi vurderer seriøst.

Tidligere har Hegerberg selv uttalt at til NRK at hun ønsker å bruke ferien på å bestemme seg for veien videre:

- Det er litt usikkert hva jeg skal gjøre videre, jeg skal bruke ferien på å bestemme. Jeg har noen valg, og PSG er for så vidt et alternativ, men det er vanskelig å bestemme seg akkurat nå, sa Hegerberg under Toppseriens superhelg på Intility Arena.

Stor interesse

Videre forteller agent Bernard at det er stor interesse for midtbanespilleren.

- Vi har interesse fra store klubber i Italia og Spania. Det er også franske klubber som er interesserte. Akkurat nå er det fem klubber som er interesserte, og et par av dem har kommet med offisielle tilbud. Vi er i en beslutningsprosess.

Blant klubbene som skal være interessert er Roma. Bernard er ordknapp rundt interessen, men mener at en overgang til den italienske hovedstaden kunne vært interessant:

- Roma har noe interessant på gang og eierne investerer i kvinnelaget, så det hadde definitivt vært gøy å arbeide med dem, sier Bernard.

Atlético Madrid og Bordeaux har også blitt nevnt i forbindelse med Hegerberg, og ifølge Nettavisens informasjon skal det stemme at også disse to klubbene følger med på hennes situasjon.

Avgjørelse i juni

Han er klar på at de ønsker å ta seg tid før de kommer til en endelig løsning på hvor Hegerberg spiller sin fotball neste sesong.

- Jeg mener Andrine er en meget talentfull spiller. Vi ser etter en klubb som vil sette pris på henne for den hun er, hvilket er en stor spiller og en sann proff, som er en fantastisk person å ha i en spillergruppe, sier Bernard.

- Jeg mener hun kan hjelpe mange klubber med å nå sine mål neste sesong, selv de største målene.

Bernard forteller at selv om de er i en prosess vedrørende hvor veien går videre for Hegerberg, så kan det ventes at en avgjørelse blir tatt i løpet av juni.

Denne sesongen har Hegerberg slitt med en del skader, så vel som en hjernerystelse. Det har ført til at det kun ble tre kamper i den franske toppdivisjonen denne sesongen for 25-åringen.

Hun ankom den franske hovedstaden i 2018 etter opphold i Birmingham. Hun har tidligere også spilt for Kopparbergs/Göteborg, Turbine Potsdam, Stabæk og Kolbotn.