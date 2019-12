Andy Carroll åpner opp om Liverpool-overgangen: - Jeg tenkte «hva skjer, hva er det jeg gjør?»

Spissen ble Liverpools dyreste signering noensinne da han forlot Newcastle til fordel for Anfield.

Det var på overgangsvinduets siste dag i januar 2011 at to av Englands mest omtalte overganger skulle skje. Liverpool ble enige med Chelsea om et salg av Fernando Torres, hvilket gjorde at de røde selv måtte hente en angriper.

Valget falt på Newcastles Andy Carroll, som hadde imponert stort for klubben fra hjembyen. Det ble rapportert at Liverpool la hele 35 millioner pund på bordet, hvilket den gang var overgangsrekord for de rødkledde.

Sammen med Luis Suárez, som ankom fra Ajax, skulle Carroll ta Anfield med storm. Mens uruguayaneren nærmest ble en legende på Anfield, slet Carroll både med formen og skadene.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Ville feile den medisinske undersøkelsen

Men hadde det vært opp til den høyreiste angriperen, så hadde overgangen aldri funnet sted i det hele tatt:

- Vet du hva? Jeg var skadet på det tidspunktet, og jeg husker jeg tenkte «vær så snill, la meg feile den medisinske testen», forteller Carroll til den engelske avisen Daily Mail.

- Da jeg satte meg i helikopteret (på vei til Liverpool), så visste jeg at jeg ville tilbake. Det måtte skje. Uansett i hvilken alder, så måtte jeg tilbake på banen for å spille for Newcastle igjen.

Da han satte seg inn i det helikopteret skal nemlig tankene ha begynt å svirre for den nå 30 år gamle angriperen.

- Jeg skulle heller ha blitt på det tidspunktet, og da jeg satte meg inn i helikopteret tenkte jeg «hva er det som skjer? Hva er det jeg gjør?» Når jeg nå ser tilbake på det, så er det nok noe jeg hadde gjort igjen, med tanke på hvordan det formet meg som spiller og menneske.

Han forteller at han uansett hadde satt ned foten til sin venn og lagkamerat Kevin Nolan like før han tok turen til Anfield:

- Vi dro fra Newcastles treningsanlegg i Kevin Nolans bil, fordi det var så mange menneske utenfor. Vi dro hjem til ham og så alt på TV. Da sa jeg «jeg blir», jeg hadde kjøpt et hus og en katt dagen i forveien, sier Carroll.

Carroll fikk totalt 58 kamper og 11 scoringer i løpet av sine sesonger på Anfield. Han spilte i Liverpool mellom januar 2011 og august 2012. I løpet av den tiden vant han ligacupen med klubben.

LES OGSÅ: Hevdet Haaland var på vei til Manchester. Så kom faren med en frekk melding

Skademareritt

Etter oppholdet på Anfield, så tok han turen videre til West Ham. Etter en låneopphold der, så bestemte London-klubben seg for å kjøpe ham permanent i 2013.

Mellom 2013 og 2019 fikk Carroll 102 kamper og 26 scoringer for laget som i dag spiller sine hjemmekamper på London Stadium. Også her var det skadene, spesielt en vond ankel, som ødela mye av tiden.

Og skal man tro Carroll, så er det ikke bare selve skadene som gjerne er problemet. Også under rehabiliteringen har det skjedd merkverdige ting:

- Det er helt vanvittig. Jeg hadde en operasjon, der skruene til slutt ramlet ut. Det er uhørt! Den neste operasjonen så åpnet bruddet seg igjen fordi skruene ikke satt godt nok, forteller Carroll.

Liverpools supertalent måtte beklage etter denne videoen

Han valgte så å bytte lege, og da oppdaget man plutselig et enda større problem:

- Denne gangen var skruene større, men man så at leddbåndene i ankelen var skadet fra utsiden. Det hadde man ikke fått med seg på to år, forteller Carroll.

- Jeg spilte min siste kamp i West Ham med brukket ankel. Jeg ble fortalt at den var i orden. Jeg hadde det så vondt, og tenkte «dette klarer jeg ikke mer».

Siden har turen gått tilbake til Newcastle for Carroll, som denne sesongen står med ti kamper og to målgivende for klubben som i dag trenes av Steve Bruce.

Etter 17 kamper spilt av årets Premier League-sesong, så ligger Newcastle på 11. plass med 22 poeng. De har fire måls dårligere målforskjell enn Mikel Arteta og hans Arsenal, som ligger på plassen foran.