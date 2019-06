Andy Murray gjør comeback i London

En hofteoperasjon skulle avgjøre Andy Murrays framtid på tennisbanen. Nå ser det ut til at karrieren kan forlenges. Briten gjør comeback senere denne måneden.

Murray har meldt seg klar til å spille double i ATP-turneringen i Queen’s Club i London 17. juni. Murray har tidligere vunnet turneringen fem ganger i single, men denne gangen stiller han kun opp i double.

– Jeg er fortsatt ikke klar til å gjøre comeback i single. Jeg har kun vært smertefri i noen måneder, sier Murray ifølge AFP.

– Jeg har gjort framskritt på treningsfeltet, og dette er neste skritt i forsøket på å komme tilbake til touren, sier Murray videre.

Skotten har ikke spilt en kamp siden Grand Slam-turneringen i Australia i januar.

– Det var her jeg vant min første ATP-kamp og min første tittel i Storbritannia på gress. Det har vært min mest suksessfulle turnering generelt. Jeg er virkelig spent på å komme tilbake til tennisbanen og spille min første kamp etter operasjonen. Queens har alltid vært et spesielt sted for meg, sier Murray.

Nå håper han å kopiere den amerikanske doublespilleren Bob Bryans. Amerikaneren gjennomgikk den samme operasjonen sist sommer og har kommet tilbake med suksess.

Murray har vunnet tre Grand Slam-titler og to OL-gull i sin single-karriere. Han forventes å spille sammen med spanjolen Feliciano López i double i ATP-turneringen i Queen's Club.

