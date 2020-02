Andy Robertson angrer på Messi-dytt under CL-miraklet: - Det er ikke meg

Liverpool stod for et av tidenes mirakel da de senket Barcelona på Anfield. Men venstrebacken angrer på det han gjorde mot Lionel Messi.

Det var få som ga Liverpool noen sjanse på Anfield i returoppgjøret av Champions Leagues semifinale sesongen 2018/2019 etter at Barcelona hadde smadret Jürgen Klopps mannskap på Camp Nou.

Lionel Messi hadde vartet opp med en praktoppvisning, og kronet 3-0-seieren med et fantastisk frispark på tampen av oppgjøret. I tillegg måtte Liverpool spille oppgjøret uten Mohamed Salah og Roberto Firmino, som begge slet med skader.

Det stoppet ikke de rødkledde fra å storme i angrep på hjemmebane, og etter 90 historiske minutter var det til slutt Divock Origi som satte inn 4-0, og «Miraklet på Anfield» var et faktum.

- Det er ikke meg

Selv om oppgjøret huskes for Liverpools vanvittige vilje og evne til å overkomme det tilsynelatende umulige, så er det ett øyeblikk som minnes med uhygge av venstreback Andy Robertson.

Etter at Fabinho hadde vunnet ballen tilbake fra Messi, så fanget nemlig kameraene opp at skotten dyttet den argentinske superstjernen i bakhodet. Situasjonen skapte stor misnøye hos Barcelona-kapteinen som klaget til kampleder Cüneyt Cakir fra Tyrkia.

I et intervju med Daily Mail forteller Robertson at han ser tilbake på situasjon med skam nå i etterkant.

- Når jeg ser tilbake er det ikke slik at jeg skammer meg, fordi jeg mener alt er erfaringer som gjør deg til den du er. Men jeg ser tilbake og angrer på akkurat den situasjonen med Messi, sier Robertson i et langt intervju med den engelske avisen.

MESTRE: Andy Robertson kunne til slutt juble i Champions League sammen med sine lagkamerater. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

- Jeg liker ikke å se det. Da jeg fikk se bildene i etterkant ble jeg skuffet.

Skotten har utviklet seg til å bli en av verdens beste, om ikke den beste venstrebacken i verden de to siste sesongene under trener Jürgen Klopp. Og den evnen til å gi alt på banen har gjort Robertson til en publikumsfavoritt på Anfield.

Han forklarer at grunnen til hvorfor dytten på Messi kom handlet mer om mentaliteten Liverpool gikk til kampen med:

- Vi hadde alle den tanken om at ingenting skulle stå i veien for at vi skulle nå finalen, og vi skapte en atmosfære på stadion. Jeg og Fabinho skulle ta ham (Messi, jour.anm), og det ble til at vi snublet i hverandre. Men å gjøre det mot tidenes beste spiller .., sier Robertseon.

- Jeg angrer. Det er ikke meg som person, det er ikke min personlighet. Men den kvelden skjedde det en del ting jeg ikke husker. Det var ingen tanke bak det der.

Liverpool gikk, som kjent, hele veien i Europas gjeveste klubbturnering etter at Tottenham ble slått på Wanda Metropolitano i Madrid i turneringens aller siste kamp.

43 and counting

I hjemlig liga er Liverpool nesten allerede kronet engelske mestre for første gang siden 1989/1990-sesongen. De har en luke på 19 poeng ned til Manchester City, og har en kamp til gode.

Seieren i Premier League vil bli den første i Premier League-æraen for Liverpools del, og vil markere slutten på en ligatittel-tørke som har vart i 30 år for de rødkledde på Merseyside.

Selv om Liverpool, etter alt å dømme, vinner Premier League så nekter Robertson å innrømme at de nærmer seg gullet:

- Vi vet hvilken posisjon vi er i. Om vi tror vi kommer til å vinne ligaen? Ikke ennå. Ikke før vi ser «Champions»-merket henge over hodet på oss, sier Robertson.

Han innrømmer at han allerede nå har fått høre fra supportere at Liverpool kommer til å vinne ligaen, men selv snakker ikke spillerne om tittelen.

Liverpool trenger, i teorien, kun fem seire til for å sikre seg tittelen i Premier League. Allerede 21. mars kan tittelen være sikre om de slår Crystal Palace på hjemmebane.

- Dette laget representerer Liverpool på en god måte. Liverpool er en by for arbeiderklassen. Vi går ut og viser det ved å jobbe hardt. Vi taper kanskje kamper, men du ser at vi gir 100 prosent i hver eneste kamp, sier Robertson.

«Taper kamper» er i beste fall relativt for Liverpool. 0-1-tapet for Atlético Madrid i det første oppgjøret i Champions Leagues åttedelsfinale var det første tapet på 14 kamper. Den gang var det et reservepreget Liverpool som tapte 0-5 for Aston Villa i ligacupen.

I Premier League må man tilbake til 3. januar 2019 for å finne sist Liverpool tapte (1-2 borte mot Manchester City). Siden har Liverpool spilt 43 kamper uten tap i toppdivisjonen av engelsk fotball. Det er Arsenal som innehar rekorden med 49 kamper uten tap.