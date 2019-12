Andy Ruiz gikk opp over fem kilo før tittelkampen mot Anthony Joshua. Nå kommer han med oppsiktsvekkende opplysning: - Drakk for mange Corona!

Den tidligere verdensmesteren sjokkerte verden da han knocket ut Joshua. I Saudi Arabia måtte han gi tapt for samme mann.

Det var flere som hevet øyenbrynet da mexicansk-amerikanske Andy Ruiz skulle forsvare sine tittelbelter i tungtvekt mot Anthony Joshua forrige helg i Saudi Arabia.

For da den tidligere WBA, IBF, WBO og IBO-mesteren i tungvekt veiet inn i forkant av kampen stoppet vektskiva på hele 128.7 kilo. Det var litt over seks kilo tyngre enn han hadde vært da de to møttes i juni.

I den første kampen i Madison Square Garden i New York sjokkerte Ruiz verden da han knocket ut den da ubeseirede Joshua. I omkampen så var det briten Joshua som gjentok titlene etter å ha vunnet på poeng etter tolv runder.

20 kilo

Flere undret på hva som kunne ha foregått under oppkjøringen til Ruiz, som hadde gjort at han hadde sust såpass mye opp i vekt i forkant av den mye omtalte omkampen.

Til TMZ Sports er 30-åringen brutalt ærlig om at ting ikke gikk helt etter planen med tanke på det man kanskje ville ansett som normalt kosthold før en tittelkamp:

- Jeg tror jeg spiste alt! Det er derfor jeg gikk så mye opp i vekt. Jeg hadde det altfor mye moro og koste meg for mye. Det ble for mye feiring, sier den tidligere mesteren til den amerikanske mediegiganten.

- Jeg var bare med vennene mine og det ble for mye jubel. Jeg drakk for mange Corona, fortsetter mannen som nå står med 33 seire og to tap i løpet av sin profesjonelle karriere.

Det andre tapet for Ruiz kom mot Joseph Parker fra New Zealand i desember 2016. Den gangen kjempet de om WBO-tittelen, som Parker senere tapte i sin kamp mot nettopp Joshua.

I den første kampen mellom Ruiz og Joshua, så var Ruiz «kun» ti kilo tyngre enn sin britiske motstander. Da de møttes på ny i Saudi-Arabia så var det smått vanvittige 20 kilo som skilte kamphanene.

Ruiz er uansett tydelig på at selv om han hadde sust opp i vekt, så hadde han god kontroll i omkampen mot 30-åringen fra Watford:

- Selv om jeg ikke var i form, selv med tanke på at jeg trente mellom oppholdene i México og California .. faen, jeg gjorde det ganske bra! Men jeg skulle ønske jeg tok det mer seriøst, sier Ruiz.

Han er tydelig på at han kommer til å legge seg i hardsela for en potensiell kamp nummer tre, og at han ønsker å møte Joshua til en avgjørende kamp i det som anses som et av bokseverdenens store rivalri.

Må vente

Det kan uansett se ut til at Ruiz rett og slett må stille seg i kø dersom han ønsker å møte den tidligere OL-vinneren til nok et oppgjør.

Joshua har nemlig fått beskjed om at nå må møte ukrainske Oleksandr Usyk innen de neste 180 dagene for å forsvare WBO-tittelen, mens bulgarske Kubrat Pulev er førstemann i køen for et forsøk på IBF-tittelen.

Det er også mange som nå ønsker å se en potensiell «superfight» mellom Joshua og amerikanske Deontay Wilder. Amerikanske Wilder har tidligere forhandlet om en kamp mot Joshua, men forsøkene på å få dette i orden skal ha strandet ved flere anledninger.

Wilder er mannen som eier den siste av de gjeve tungvektstitlene, nemlig WBC-tittelen. Det er derfor lenge blitt håpet at Joshua og Wilder kunne møtes i et forsøk på å «samle» beltene en gang for alle.

Den amerikanske 34-åringen står med hele 42 seire, 41 av dem på knockout og én uavgjort. Den kom britiske Tyson Fury i desember 2018. Det hevdes at partene nærmer seg enighet rundt en omkamp mellom Fury og Wilder, skriver The Telegraph.

Fury har i mellomtiden slått tyske Tom Schwarz og svenske Otto Wallin, mens Dominic Breazeale og Luis Ortiz har fått smake Wilders vrede i forkant av omkampen som skal være i ferd med å bli forhandlet ferdig.