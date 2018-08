Anette Bøe om Vibeke Skofterud: - Hun minnet meg om meg selv

Anette Bøe (60) sørger over tapet av venninnen Vibeke Skofterud (38). De to ble godt kjent under innspillingen av «Heltenes kamp».

EIDSBERG (Nettavisen): - Hun minnet meg litt om meg selv, litt annerledes, utadvendt og full av «guts», sier tidligere langrennsløper Anette Bøe (60) fra Larvik, en av dem som torsdag tok et siste farvel med Vibeke Skofterud i Eidsberg kirke i Østfold.

Den meritterte langrennsløperen fra Slitu i Eidsberg kommune døde 29. juli i år i en vannscooterulykke i Arendal, 38 år gammel.

- Jeg gikk rett ned i knestående

Idretts-Norge og langrennsmiljøet var bredt representert i begravelsen og på minnestunden i Eidsberghallen etterpå. For Anette Bøe var Vibeke Skofterud ikke bare en langrennskollega. Hun var også en venninne.

- Da jeg fikk budskapet om at hun var død, var jeg i Viksfjord i Larvik, der Vibeke besøkte meg et par ganger i fjor og vi blant annet spiste østers sammen. Jeg gikk rett ned i knestående da jeg fikk den beskjeden. Det var et sjokk. Det var helt uvirkelig, og sånn er det fortsatt, sier Bøe til Nettavisen.

Var sammen i Nepal og Kenya

Bøe og Skofterud var begge deltakere i den svensk-norske realityserien «Heltenes kamp» i fjor.

- Det er uendelig mange minner. Vi var sammen først to uker i Kenya og så to uker i Nepal under «Heltenes kamp». Hun var både morsom og sterk. Det å våkne opp med henne hver morgen, det ga meg så mye glede. Hun var full av energi hele tiden, sier Bøe om innspillingen av TV-produksjonen.

I serien, som ble sendt våren 2017, fikk TV-seerne se norske og svenske idrettsstjerner bli sendt ut på ekstreme prøver under fjerne himmelstrøk.

- Hvordan vil du beskrive Vibeke Skofterud som person?

- Vibeke hadde egentlig alt. Hun hadde en utstråling som var helt magisk. Jeg har aldri møtt et menneske med så mye utstråling. Så var det latteren hennes, styrken hennes, kjærligheten hun viste. Hun var raus og varm, ga av seg selv.

Fullsatt kirke

Den gamle steinkirken i Eidsberg var helt full under begravelsen. Rundt 450 personer fikk plass inne i kirken, og i tillegg fulgte mange begravelsen på storskjerm utenfor. Totalt deltok 800-900 personer i begravelsen.

- Hvordan var det å sitte i kirken i dag og følge begravelsen?

- Det er vanskelig ikke å gråte. Jeg har mistet en umistelig venninne. Samtidig må jeg være takknemlig for at jeg sitter igjen med så mange gode minner om henne. De kan ingen ta fra meg.

- Kom som en virvelvind

Vibeke Skofterud vokste opp på Slitu med mor, far og storebror, og familien var alltid viktig for henne. Broren snakket om energien hennes, gapskratten, lidenskapen, stoltheten og staheten. Hennes kjæreste, Marit Stenshorne, fortalte hvordan Vibeke hadde kommet inn i livet hennes «som en virvelvind» og tatt henne med storm.

- Du elsket Tromøya og sjøen. Vi gledet oss vilt til ferien vi såvidt rakk å starte. Takk for at jeg fikk lov til å elske deg, sa hun i sin gripende avskjed ved båren.

- Ærlig og åpen

Prost Runo Lilleaasen forrettet og snakket om en idrettskvinne som ble alles eiendom.

- Hun bød på seg selv, var ærlig og åpen, også om livets vanskelige sider, sa han.

Åge Skinstad talte på vegne av idrettsmiljøet i kirken. Han snakket om hennes talent for idrett, men også om hvordan hun var som person og hva hun betød for langrennsmiljøet.

- Smilet ditt fylte rommet med godt humør, sa Skinstad blant annet.

De tidligere lagvenninnene Marit Bjørgen, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Kristin Størmer Steira gikk opp til kisten for å lese fra blomsterkransene. De var også med og bar kista sammen med far Karsten og bror Tormod.

- Kommunens beste ambassadør

- Det er sorg og fortvilelse som preger lokalsamfunnet. Samtidig ser vi en sterk vilje til å stille opp og hedre minnet om Vibeke, uttalte Eidsbergs ordfører Erik Unaas til Nettavisen like før begravelsen.

Han har bakgrunn som sportsjournalist, kjente Skofterud og fulgte karrieren hennes.

- I alle disse årene gikk hun for klubben sin, Slitu, selv om det ikke manglet tilbud fra andre. Hun stilte også opp på klubbrenn og aktiviteter her og var en stor inspirasjonskilde for andre i klubben, sier han og legger til:

- Hun var Eidsberg kommunes aller beste ambassadør, sier ordføreren.

Skofterud tok et OL- og to VM-gull i stafett i sin karriere som langrennsløper. Hun vant også kvinneklassen i Vasasaloppet i 2012.

Sist vinter var hun med som ekspertkommentator under TV-sendingene fra OL i Sør-Korea.

De tidligere lagvenninnene Marit Bjørgen, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Kristin Størmer Steira var med og bar kista.

