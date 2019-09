Angel Di Maria den store helten da PSG slo Real Madrid

Herjet med gamlekubben i Champions League.

PSG - REAL MADRID 3-0:

Real Madrid har fått en rufsete start på sesongen hjemme i Spania og onsdag kveld ble det også en mildt sagt rufsete start på sesongen ute i europacupen.

Tidligere Real Madrid-spiller Angel Di Maria ble nemlig den store helten da den spanske storklubben gjestet PSG til gruppekamp i Champions League.

Argentineren nettet to ganger i løpet av første omgang og var en pest og en plage for sin gamle klubb gjennom store deler av gigantoppgjøret på Parc des Princes.

Thomas Meunier la på til 3-0 for PSG på overtid.

- Ydmykelsen er et faktum, konstaterte Viasat-ekspert Lars Tjærnås.

Real Madrids Casemiro oppsummerer kampen slik.

- Vi hadde sjanser og scoret to mål som ble annullert, men jeg føler det ikke er noen unnskyldninger nå. Situasjonen er ganske prekær og vi har ikke spilt bra. Vi jobber hardt og vet at det fortsatt er tid til å endre på dette. Vi vet at det må en endring til, sier Casemiro.

Dobbel Di Maria



14 minutter var spilt da vertene tok ledelsen. Og det er som kjent av sine egne man skal ha det. Juan Bernat ble spilt fri på venstresiden og la inn foran mål. Der var tidligere Real Madrid-spiller Angel Di Maria ved første stolpe og styrte ballen forbi keeper Thibaut Courtois og ga franskmennene en drømmestart på kampen.

I det 33. minutt doblet samme mann ledelsen. Idrissa Gueye, også kjent som Gana, fant Di Maria og argentineren dro seg inn i banen før han curlet kula i hjørnet.

Vakker scoring av PSG-vingen og dermed sto det 2-0 i Paris.

Det sto seg også til pause, men Real Madrid hadde sine farligheter i løpet av første omgang. Eden Hazard var frampå etter rundt et kvarter med et skudd like utenfor. Gareth Bale hadde også et farlig frispark etter halvtimen, som gikk like over.

Rett etter PSGs andre scoring satte Bale ballen i mål, men VAR grep inn og annullerte scoringen. TV-bildene viste at waliseren dempet ballen med albuen.

Nytt mål annullert



Etter pausen fortsatte PSG å plage gjeste fra Spania. Zinedine Zidanes menn virket tidvis rystet og slet med å holde tritt med meget opplagte PSG-spillere.

Etter 60 minutter ble Di Maria spilt opp alene med keeper Courtois. Denne gangen forsøkte argentineren seg på en vipp, men ballen gikk over og landet på nettaket.

Like etter var samme mann på farten igjen. Di Maria danset seg fri og spilte til Pablo Sarabia. Spanjolens avslutning ble stoppet med en god redning fra Courtois.

Real Madrid hadde ikke all verden å by på, men etter 75 minutter satte Karim Benzema ballen i mål. Scoringen ble imidlertid annullert fordi Lucas Vazquez sto i offside før ballen havnet hos den franske spissen. Vazquez var aldri borti ballen, men det ble nok vurdert av VAR at han var interessert i å nå ballen i situasjonen.

Like etter fikk den samme Benzema en ny god mulighet. Spissen fikk hode på ballen og hodestøtet var godt, men kula snek seg like utenfor PSG-målet.

Gjestene fra Spania kom imidlertid aldri nærmere en redusering og og i stedet var det PSGs Thomas Meunier som fikk æren av å punktere kampen på overtid.