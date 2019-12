Angola fra marerittur til VM-jubel, slo Slovenia 33–24

Angola utklasset Slovenia 33-24 i Norges pulje i håndball-VM. Det var afrikanernes første seier i mesterskapet.

Angola møter Norge torsdag.

– Norge er et av lagene med mest hurtighet i seg. Vi vet også at de alltid kommer med et topp forsvar og keeper. De straffer motstanderen umiddelbart hvis det blir begått feil. Dette gjelder også om vi scorer mål, sa Angolas trener Morten Soubak på pressekonferansen etter tirsdagens seier.

Slovenia valgte å spare spillere de siste 25 minuttene mot Norge mandag for å ha krefter til kampen mot Angola. I stedet var det nesten tomt på tanken.

Angola hadde tapt sine to første VM-kamper (mot Serbia og Nederland) før seieren over slovenerne. Med den danske treneren Soubak på benken, kom oppturen i tredje forsøk.

Angolanerne fikk en fryktelig oppkjøring til VM. På grunn av dårlig råd i landets håndballforbund, kom ikke troppen til Japan før halvannet døgn før første kamp.

Reisen varte i over 40 timer og inneholdt 14 timers venting i Frankfurt/Main før Tokyo-flyet lettet.

Afrikanerne er allerede kvalifisert for OL. Norge kan få OL-plass i VM eller i neste års kvalifisering.

