Angrep huset til tidligere Haugesund- og Hønefoss-spiller etter kostbar straffemiss

- En av de verste dagene i livet mitt, sier Umaru Bangura.

Illsinte fotballtilhengere i Sierra Leone gikk til angrep på huset til landslagskaptein Umaru Bangura (31) etter at han bommet på et straffespark i 95. spilleminutt mot Liberia søndag.

Det skriver blant andre BBC.

Straffemissen var helt avgjørende for hvilken nasjon som gikk videre til neste fase i den afrikanske VM-kvalifiseringen foran sluttspillet i 2022.

Liberia avanserte på bekostning av Banguras Sierra Leone etter 3-2 sammenlagt over to kamper. Søndagens oppgjør i den sierraleonske hovedstaden Freetown endte med 1-0 til vertene, men det var altså ikke nok til å sende dem videre mot nabolandet i sørøst.

Kastet stein



Etter kampen ble huset til Umaru Bangura angrepet av steinkastende fotballfans. Både vinduer og dører i huset til landslagskapteinen, som ligger i Freetown, ble ødelagt i angrepet.

- En av de verste dagene i livet mitt. Jeg kan ikke gå utendørs engang. Jeg hadde ikke ventet denne typen fiendtlighet mot meg, sa Bangura til BBC mandag, mens han holdt seg skjult på eget soverom i frykt for flere hissige fotballfans.

Midtstopperen har spilt med kapteinsbindet på landslaget siden 2014.

- Jeg gjorde jobben min, tok ansvaret som kaptein og tok straffesparket. Jeg er veldig skuffet. Men samtidig ønsker jeg å beklage og be dem tilgi meg, fortsatte han.

31-åringen spiller for tida i sveitsiske Zürich, men har lang fartstid i norsk fotball for både Hønefoss og Haugesund. Etter sju år i Norge reiste Bangura videre til Dinamo Minsk i Hviterussland i 2013. Før ankomsten til Hønefoss i 2006 tilhørte han Watfords U23-stall.

KAPTEIN: Umaru Bangura (lengst til høyre) har vært kaptein for Sierra Leones landslag i en årrekke. Dette bildet er tatt før en bortekamp mot Kamerun i Yaoundé for fem år siden. Foto: Pacome Pabandji (AFP / NTB scanpix)

Flere skadd utenfor stadion



Dersom Bangura hadde scoret på straffesparket fem minutter på overtid, ville Sierra Leone tatt seg videre i VM-kvaliken på bortemål. Men Liberias 18 år gamle målvakt, Ashley Williams, reddet forsøket.

Huset til Bangura var ikke det eneste som fikk gjennomgå i tumultene som oppsto etter søndagens dramatiske kamp.

Frivillige arbeidere fra Røde Kors ble også angrepet med steiner av fans utenfor stadion. De skal ha blitt beskyldt for forsøk på å skjule Bangura fra konfrontasjoner med de rasende supporterne, og flere ambulanser endte med knuste vinduer.

Fire Røde Kors-medarbeidere ble ifølge BBC skadd i opptøyene. Sportsminister Ibrahim Nyelenkeh i Sierra Leone har fordømt angrepene i etterkant.

- Jeg ble virkelig skuffet over sierraleonerne. Noen irriterte og voldelige personer dro til Banguras hus og kastet steiner mot det. Det er ikke bra for fotballen. Han er kapteinen vår og fotball er et sjansespill, uttalte Nyelenkeh, før han tilføyde:

- Tilskuerbråk har tatt av. Jeg mener vi må sette i gang tiltak for å bekjempe det.