Anklaget Neymar for voldtekt - nå er kvinnen siktet av politiet

Saken har tatt en ny vending.

Det var i juni at en kvinne ved navn Najila Trindade anklaget den brasilianske stjernespilleren Neymar for voldtekt. Saken har senere blitt henlagt.

Saken ble henlagt for manglende bevis, men nå melder Daily Mail at politiet i Sao Paulo har tiltalt den aktuelle kvinnen for svindel, utpressing og æreskrenkelse.

Neymar ble i utgangspunktet beskyldt for å ha voldtatt kvinnen på et hotellrom i Paris i mai, noe fotballprofilen selv nektet for. Neymar forklarte seg med at det seksuelle forholdet dem imellom skjedde med samtykke.

Underveis i etterforskningen av saken publiserte PSG-spilleren et innlegg på Instagram der han beskyldte kvinnen for utpressing.

Nå kan det virke som politiet har kommet til den samme konklusjonen. I tillegg til kvinnen, er også hennes eksmann Estivens Alves anklaget for bedrageri.

Najila Trindade sier via sin advokat til BBC at hun er overrasket over den vendingen saken nå har tatt, og aviser beskyldningene som er rettet mot henne.

Neymar har tidligere erkjent at disse anklagene har vært en tøff påkjenning for ham. Anklagene førte til mye negativ oppmerksomhet rundt brasilianeren og store oppslag i media verden rundt.

Stjernespilleren har i sommer blitt heftig koblet bort fra franske PSG, der han skal være misfornøyd, og han skal blant annet ha vært nær en retur til Barcelona før overgangsvinduet stengte, uten at en avtale ble meislet ut.

Så sent som tirdag meldte den italienske avisen Tuttosport, som igjen ble sitert av den spanske avisen Sport, at det fortsatt ligger an til at Neymar kan forsvinne fra Parc des Princes så fort vi skriver 2020 på kalenderen.

PSG-direktør Leonardo skal nemlig være lei av oppførselen til Neymar og hans representanter, samt de konstante ryktene som florerer rundt mannen som i 2017 ble tidenes dyreste fotballspiller.