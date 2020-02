Ansettelsen av Dag-Eilev Fagermo har satt fyr på interessen rundt Vålerenga: - Veldig overrasket

Vålerenga merker en markant interesse etter ansettelsen av ny trener.

Fagermo har vært ansatt som trener i Vålerenga i overkant av én uke. Etter kunngjøringen i slutten av januar, har Oslo-klubben opplevd at den tidligere Odd-trenerens inntreden har satt fyr på interessen rundt klubben.

- Vi har femdoblet antall solgte sesongkort i den første uken i februar sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, sier eventsjef og ansvarlig for salg av sesongkortsalg i Vålerenga, Morten Nydal, til Nettavisen.

Han mener tendensen er «sinnsyk» og noe klubben ikke tidligere har sett maken til.

- Vi har opplevd at ansettelsen av Fagermo har satt fyr på en ellers rolig periode hva gjelder interesse og sesongkortsalg. Det er positivitet fra folket rundt oss og de som følger oss, sier Nydal.

- Eksplosiv økning

Etter ansettelsen 31.januar dro Fagermo direkte fra pressekonferanse på Intility Arena på Valle Hovin til Gardermoen, for avreise til oppkjøringskamper med Vålerenga i Portugal.

På den drøye uken han har styrt troppene gjennom to kamper i sydligere strøk, har Oslo-klubben kjent på en klar tendens.

Vålerenga avsluttet oppholdet i Portugal med 2-1-seier mot svenske Norrköping fredag kveld. Trener Fagermo forlot resten av troppen og reiste hjem til Norge før fredagens kamp.

Vålerenga-treneren fikk tidligere i uken den triste beskjeden om at faren hadde gått bort etter at han tapte kampen mot kreft.

Før det spilte Oslo-laget mot Häcken (2-1-seier) og tsjekkiske Slavia Praha (1-3-tap) med Fagermo på sidelinjen.

VIL FYLLE TRIBUNENE: Vålerenga håper Dag-Eilev Fagermo kan være med å bidra til å fylle tribunene på Intility Arena den kommende sesongen. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Flere supportere skal være tydelig positive til ansettelsen av Fagermo, noe som også vises i sesongkortsalget.

Nydal sier at Oslo-klubben er «veldig overrasket over responsen og at det er en mangedobling i salget mot foregående år».

- Det har vært en eksplosiv økning i interesse og vi har blitt nedringt av sponsorer, supportere og media. Interessen har eksplodert etter at Fagermo kom inn.

Femdoblet salget

Eventsjefen sier at Vålerenga som klubb tror at kombinasjonen av lavere priser på billetter og sesongkort, en forsterket satsing på unge spillere fra Oslo samt Fagermos inntreden i klubben, har bidratt til en økning i interesse og sesongkortsalg.

Allikevel innrømmer han at Fagermo nok har vært den utløsende faktoren til at Vålerenga ifølge Nydal har over femdoblet salget den siste tiden, sammenlignet med samme periode i fjor.

FORNØYD EVENTSJEF: Morten Nydal er eventsjef og ansvarlig for salg av sesongkort i Vålerenga. Han er meget fornøyd med den siste uke. Foto: Privat

- Hvordan opplevde dere interessen rundt klubben og salg av sesongkort før jul, etter den skuffende fjorårssesongen under Ronny Deila?

- Vi lå litt bak skjema frem til jul og det er ikke til å legge skjul på at det var en trå periode etter en svak sesong i 2019. Nå opplever vi det totalt motsatte og det er en veldig positiv utvikling i en normalt sett rolig periode for sesongkortsalg. Vi er veldig overrasket over responsen, forklarer en entusiastisk Nydal.

Dermed kan det tyde på at Deilas noe uventede overgang til New York City FC kan ha kommet svært beleilig for Oslo-klubben.

Ingen forsterkninger

Vålerenga har foreløpig ikke foretatt seg noe på overgangsmarkedet denne vinteren. Ingen forsterkninger har blitt hentet inn i troppenetter forrige sesongs tiendeplass i Eliteserien.

Ifølge lokalavisen Varden kan den tidligere Odd- og Fagermo-eleven Fredrik Oldrup Jensen bli Vålerenga-trenerens første signering.

Odds sportssjef Tore Andersen bekreftet søndag ovenfor avisen at de har lagt en mulig overgang for midtbanespilleren på is.

Dermed kan 26-åringen, som har kontrakt med belgiske Zulte Waregem, være en potensiell forsterkning for Oslo-klubben, skriver avisen.

Vålerenga reiser til Marbella torsdag for å fortsette oppkjøringen til den nye sesongen.