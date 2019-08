Ansu Fati (16) ble Barcelonas nest yngste debutant gjennom tidene

Verken klubben eller spilleren selv hadde det siste ordet før debuten.

Søndag debuterte 16 år gamle Ansu Fati for Barcelona på Camp Nou. Fati erstattet Carles Perez etter 78 minutter i 5-2-seieren over Real Betis.

Det gjorde ham til klubbens nest yngste debutant gjennom tidene etter Vincente Martinez, som var 18 dager yngre enn Fati og spilte for Barcelona i 1941 skriver Daily Mirror.

Faktisk er den lovende offensive spilleren så ung at Barcelona måtte sikre seg samtykke fra foreldrene hans før de kunne gi ham debuten, i henhold til La Ligas regelverk.

- Sannheten er at jeg var veldig nervøs, men jeg ønsker bare å takke alle sammen. Klubben, treneren og supporterne som har tatt meg veldig godt imot, sier Fati etter debuten.

NERVØS: Ansu Fati innrømmer at han slet med å holde nervene i sjakk i minuttene før han fikk sin førstelagsdebut for Barcelona søndag kveld.





Fikk Instagram-hilsen fra Messi

Ungguttens debut fanget oppmerksomheten til flere internasjonale medier, deriblant The Guardian.

Interessen ble nok ikke dempet av at Barcelonas ikoniske nummer ti, Lionel Messi la ut et bilde av de to sammen, bare timer etter kampen.

- Bra kamp av alle i dag. Vi tok vår første trepoenger i La Liga for sesongen, og i tillegg er jeg veldig glad for å se de unge guttene våre få oppfylt drømmen sin om å spille for førstelaget på Camp Nou, skrev Messi i innlegget.

Roses av La Liga-ekspert



La Liga-ekspert og fotballkommentator Petter Veland lot seg imponere av den unge spillerens innhopp.

- Han var frisk, spesielt med tanke på at han bare er 16 år, men jeg vil nesten tro at det er den eneste gangen vi ser ham på A-laget denne sesongen, sier Veland.

Grunnen til det er at Fati i utgangspunktet kun spiller på Barcelonas juniorlag.

- Barcelonas B-lag hadde også kamp denne uka, og med skader på Ousmane Dembele og Luis Suarez så måtte de grave dypt for å finne spillere, forklarer kommentatoren.