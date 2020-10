Ansvarsperson i Vålerenga tiltalt for voldtekt av barn under 14 år

Mannen i 20-årene erkjenner straffeskyld. Saken skal opp i Oslo tingrett i midten av november.

Det var i mai at en ansvarsperson i Vålerenga Fotball ble varetektsfengslet etter mistanke om seksuelle overgrep av mindreårige.

Saken er nå ferdig etterforsket, og vedkommende er nå tiltalt for to brudd på straffeloven paragraf 299, som gjelder voldtekt av barn under 14 år,

Han tiltales for å ha fått to barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

I dagens straffelov klassifiseres all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

Mannens forsvarer Heidi Ysen forteller at tiltalte innrømmer handlingene.

- Han erkjenner straffeskyld, og gjorde det umiddelbart i første avhør, sier Ysen til Nettavisen.

- Vil legge dette bak seg

Vålerenga Fotball tar tiltalen til etterretning.

- Det viktigste for oss er at det blir tatt hensyn til de unge ofrene og deres familier som ønsker å legge dette bak seg og ikke ønsker omtale av saken. Jeg ønsker derfor ikke å belyse mer om saken eller rolle personen hadde hos oss, sier Tine Grødahl til Nettavisen.

Grødahl er klubbkonsulent i Vålerenga Fotball og har vært klubbens kontaktperson mens saken har pågått.

Tine Grødahl, klubbkonsulent i Vålerenga Fotball. Foto: Terje Pedersen (NTB)

- Kunne Vålerenga gjort noe annerledes her?

- Vi har gått mange runder med oss selv og fått hjelp utenfra til å evaluere saken. Det er noen rutiner vi kommer til å gjøre om på. Vi skal blant annet bli enda tydeligere på å fortelle trenere, ledere, foresatte og spillere hva retningslinjene våre er og hvor grensene går, og hva man kan forvente eller ikke forvente av våre personer med tillitsrolle i barne- og ungdomsfotballen. Vi har hatt mange bra rutiner, men er også blitt mer bevisste på hva man kan gjøre annerledes, sier Grødahl.

Her kan du lese alle sakene i serien: Overgrep i idretten

- VIF har lært av saken

Hun forteller at klubben har tatt saken på største alvor og beskriver den siste tiden som veldig tøff.

- Men samtidig har vi lært en del av det, og jeg er glad saken kom frem i lyset og at noen våget å si fra. Det er ikke gitt at man tør det.

Ofrenes bistandsadvokat Eitya Rehman har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse mandag.

Saken er berammet i Oslo tingrett fra 10.-12. november. Saken har en strafferamme på over seks års fengsel.

Vil du tipse Nettavisens journalister om noe som kan være relevant i artikkelserien om overgrep i idretten? Ta kontakt på e-post her.

Mer om overgrep i idretten: