Anthony Joshua åpner for UFC-samarbeid: - Om det gir mening er vi lutter øre

Vil høre hva Dana White kan tilby.

Britiske Anthony Joshua har tatt bokseverden med storm, og blir regnet som en av verdens absolutt beste boksere. Med 20 seire av 20 mulig, alle på knockout, er han også gjenkjent som verdens beste tungvektbokser av International Boxing Federation (IBF) og International Boxing Organzaion (IBO), samt mest i supertungvekt av WBA (World Boxing Association).

Det skal nå ha ledet til at UFCs mektige preisdent, Dana White, nå har meldt sin interesse. Han skal nemlig ønske å se Joshua forsøke seg i UFC-buret, skriver The Mirror.

Avisen skriver at White skal være villig til å by 28-åringen svimlende 350 millioner pund (rundt 3,85 milliarder kroner) for en kontrakt som strekker seg over flere kamper.

Det skal ha ledet til Joshua nå gjerne ønsker å gå i forhandlinger med UFC-presidenten.

- Jeg er interessert fordi vi kan alle jobbe sammen. Mitt og Eddie (Hearn, Joshuas promotør) sitt forhold er et godt arbeidsforhold. Jeg er sikker på at Eddie gjerne vil jobbe med Dana White. Om det er god business, så gir det mening, sier Joshua til avisen.

ØNSKER FORHANDLINGER: UFC-president Dana White skal ønske å starte forhandlinger med Anthony Joshua.

Joshua møter Joseph Parker fra New Zealand i neste uke der han forsvarer sine belter, samt kjemper om Parkers tittel som tungvektsmester ved WBO (World Boxing Organization).

Dana White skal allerede ha meldt sin ankomst i Cardiff når kampen mellom de to tungvektsmesterne går av stabelen.

- Jeg er ikke inne i forhandlingene og jeg er sikker på at Eddie ikke sier «hei, Dana White, vi er ikke interesserte i å jobbe med deg» uten at vi vet hva tilbudet er. Vi kommer til å høre, og hundre prosent, om det gir mening, så er vi lutter øre, sier Joshua.

White var mannen som hjalp med å promotere kampen mellom Floyd Mayweather og Conor McGregor, der sistnevnte tok steget fra UFC til bokseringen.

The Mirror presiserer at det skal handle om boksekamper mot UFC-stjerner som Francis Ngannou og Jon Jones. Joshua selv er kjapp til å presisere at han kommer til å til å gå over til MMA.

- Jeg er en bokser. Jeg driver ikke med UFC, så jeg vet ikke hva deres planer er. Men hver gang jeg har blitt spurt om UFC så er det i forbindelse om jeg hadde krysset over slik McGregor gjorde med Mayweather, sier Joshua.

Skulle Joshua beseire Parker så vil det likevel være mange som ønsker å se OL-vinneren fra London i 2012 bryne seg på en annen av verdens mest beryktede boksere.

Deontay Wilder står med 40 seire på 40 mulige, og hele 39 knockouts i sin karriere. Han har vært veldig klar på at han ønsker å møte den britiske superstjernen i ringen.

