Anthony Martial signerte ny kontrakt med United

Den nye avtalen strekker seg fram til 2024.

Det bekrefter Manchester United på sin nettside torsdag.

Den franske angrepsspilleren har signert en avtale fram til 2024. United har også en opsjon på å forlenge avtalen med ytterligere et år.

- Jeg elsker å spille for denne klubben. Fra den dagen jeg kom hit har jeg følt meg som en del av United-familien og jeg er både ydmyk og overveldet over den varmen jeg har møtt fra fansen. De fortsetter å overraske meg med sin støtte, sier Martial i en pressemelding.

Takker Solskjær



Franskmannen ønsker også å takke manager Ole Gunnar Solskjær. Martial har blomstret opp i United etter at nordmannen overtok i desember i fjor.

- Jeg vil takke Ole og trenerstaben for at de har hatt troen på meg og for at de har hjulpet meg med å komme opp på det nivået jeg er på. I denne klubben handler alt om å vinne trofeer og jeg er sikker på at neste pokal ikke er langt unna, sier han videre.

Så sent som i fjor sommer ble det heftig spekulert i at Martial var på vei bort fra United og spillerens agent gikk langt i å bekrefte at klienten ønsket seg vekk fra Old Trafford-klubben.

Flere store klubber ble koblet med den hurtige angrepsspilleren den gang.

Today just got a whole lot better! ? #MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 31, 2019

Har blomstret



Martial slet med å få ting til å stemme under José Mourinhos ledelse, men etter at Solskjær tok over har det gått svært bra for 23-åringen.

- Anthony er et naturtalent og en spiller enhver trener elsker å jobbe med. Selv om han er en ung mann, har han en fotballhjerne, som sammen med hans utrolige talent, gjør ham til en spiller med en meget spennende framtid, sier Solskjær om 23-åringen.

- Dette er den perfekte klubben for Anthony til å fortsette utviklingen mot å bli en angrepsspiller i toppklasse og vi er alle storfornøyd med at han har signert en ny avtale, sier nordmannen.

Martial har spilt 162 kamper og scoret 45 mål for Manchester United siden han kom til klubben fra Monaco i 2015.