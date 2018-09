Antidoping Norge-sjefen: – Skuffet på vegne av de rene utøverne

Leder Anders Solheim i Antidoping Norge er opprørt over at Verdens Antidopingbyrå har valgt å gjenoppta Russland som medlem.

Solheim er ikke overrasket over at WADA-styret fulgte anbefalingen fra byråets uavhengige komité for regeletterlevelse, men sier han er skuffet over at det internasjonale antidopingbyrået ikke rydder opp i rotet som har oppstått etter avsløringene om utbredt, statsorganisert doping i russisk idrett.

– Jeg er skuffa på vegne av alle de rene utøverne. Som en ren utøver ville jeg ha regnet med at den internasjonale antidopingorganisasjonen ville ha ordnet opp i dette, sier Solheim til NTB.

– Det finnes både prøver og analyser på laboratoriet i Russland som vil kunne avdekke hvem som har brutt antidopingreglene og ikke. Nå får disse bevisene bare ligge gjemt i Russland framover i tid, tordner den norske antidopinglederen.

– Gjemmer informasjon

WADA besluttet torsdag å gjeninnlemme det russiske antidopingbyrået RUSADA som fullverdig medlem, til tross for at russerne ikke har akseptert to av de opprinnelige kravene som ble stilt for gjeninnsettelse.

Ett av dem var å gi internasjonale antidopingbyråer tilgang til prøvene fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva.

– De lar russerne gjemme bort viktig informasjon. Og det gjør at mistanken mot enkeltutøvere ikke vil forsvinne. Disse dataene bør utleveres umiddelbart, sier Solheim.

– Alle de rene utøverne som stiller til start, uansett idrett, burde slippe å måtte mistenke at konkurrentene deres har brutt dopingreglene, fortsetter han.

Solheim har ikke noe svar på hvilken bakgrunn WADA kan ha for å gi etter for russerne og slippe RUSADA tilbake som medlem.

– Det får du spørre WADA om, sier han.

