Antoine Griezmann slakter Barcelonas innsats mot Juventus: - Det var et holdningsproblem

Det pinlige tremålstapet mot Juventus beskrives som stygt av Barcelonas Antoine Griezmann.

Det var en elendig kveld for Messi og co som måtte se seg slått 3-0 av Juventus, tirsdag kveld.

Antoine Griezmann mente Barcelonas 3-0-nederlag mot Juventus på Nou Camp resulterte slik på grunn av holdningsproblem i laget i et svært ærlig intervju etter kampen, melder britiske Daily Mail.

Juventus, som måtte vinne med tre mål for å vinne gruppe G i Champions League, fikk tidlig en ledelse med straffescoring av Cristiano Ronaldo etter 12 minutter.

Ikke mange minuttene senere ble det 2-0, og i starten av 2.omgang fikk Juventus enda et straffespark og Ronaldo stod for det tredje og siste målet.

- Vi var ikke til stede i første omgang. Det var et holdningsproblem. Vi hadde ingen vilje til å løpe, ingen vilje til å jobbe eller angripe. Det ble veldig stygt, sier Griezmann til Daily Mail.

På spørsmål om det var spillernes feil at kampen endte slik, svarte Griezmann:

- Hvis det ikke er spillernes feil, hvem er det sin feil da? Vi spiller kampene, og dette var en virkelig vekker.

Griezmann fikk ikke store motargumentene fra keeperkollega Marc Andre ter Stegen. Han poengterte de konstante feilene Barcelona gjorde både individuelt og den defensive fasen.

- Vi slipper til for mange muligheter. Vi jobber hardt for å starte kamper bedre, sier keeperen.

Barcelona endte på andre plass i gruppa, men Marc Andre ter Stegen prøvde etter kampen å bagatellisere konsekvensene av dette.

- Det blir en vanskelig neste kamp i sluttspillet uavhengig om man havner på førsteplass eller andreplass.

Barcelonas trener, Ronald Koeman, sa seg enig i Griezmanns kritikk mot lagets innsats både offensivt og defensivt.

- En avgjørende fase av tapet var de første 30 minuttene. Vi startet med frykt og ingen aggresjon, sier Koeman til Daily Mail.

Han mener laget gikk ut for defensivt med å kun forsøke å ikke tape, men at det var for sent å snu denne trenden i andre omgang.

Hvem både Juventus og Barcelona møter i 16-delsfinale trekkes 14.desember.

