Antonio Conte kommer med sex-instrukser til spillerne

Den profilerte italienske treneren går langt i å forsikre seg om at spillerne hans er friske og raske i løpet av sesongen.

Antonio Conte har tidligere utpreget seg som en av de absolutt mest intense trenerne i europeisk fotball. Den nåværende Inter-treneren har blant annet hatt stort suksess med det italienske landslaget, der han tok nasjonen til semifinalen i EM i 2012.

Som klubbtrener kan Conte vise til tre strake seriegull med stormakten Juventus, og har også både Premier League- og FA-cup-triumf med Chelsea i London.

Han har har tidligere uttalt at «å tape er som å dø», og skal vi tro de nye opplysningene fra den italienske supertreneren, så går han langt for å forsikre seg om at spillerne hans alltid er klare til dyst.

- Minst mulig innsats

Det er nemlig i et intervju med franske L'Équipe, som igjen siteres av ESPN, der 50-åringen bekrefter at han kommer med tydelige instrukser på hvordan spillerne skal ha sex.

- Jeg var fotballspiller jeg også. Underveis i sesongen, så burde ikke sex ta spesielt lang tid, sier den nåværende Inter-treneren til det franske magasinet.

Som spiller var Conte kjent som en kompromissløs midtbanesliter, og var blant annet med i Italias VM-tropp til VM i 1994. Han var også med å vinne Champions League med Juventus i 1996.

- I tillegg, så burde det (sex) bli gjort med minst mulig innsats, så ligg helst under partneren. Det er å foretrekke at man gjør det med kona, så det ikke er noe krav til at man skal gi alt, sier Conte.

Antonio Conte har en vanvittig intens væremåte som trener.

Og den italienske supertreneren sparer ikke på kruttet når det kommer til å beskrive seg selv som person:

- Jeg tror jeg er ærlig og lojal på alle måter. Jeg tror på arbeid, innsats og offervilje. Jeg er ikke unaturlig, jeg er heller ikke en smisker og jeg later ikke som jeg spiller fiolin, sier Conte.

- Jeg prøver å gjøre at jeg settes pris på for dette, men det kan være man foretrekker å sette meg i et dårlig lys enn å fremheve meg. Jeg er der jeg er i dag takket være mitt eget tøffe arbeid. Jeg skylder ingen en takk, foruten mine foreldre.

Lojalitet kan virke å ha en stor effekt på Conte. Blant andre av Contes sitater, så har han uttalte at han «foretrekker å drepe spillere som ikke er lojale», for å igjen utheve sin vanvittige intensitet.

- En gruppe som ikke har vunnet noe som helst

Italienerens noe bisarre tilnærming kan uansett se ut til å ha en effekt på spillerne han trener. Inter ligger nemlig på andreplass i Serie A, med kun Juventus foran seg, etter tolv kamper spilt denne sesongen.

Milano-klubben har kun tapt én kamp denne sesongen, mot nettopp Juventus, og har til sammen ti seire, én uavgjort og ett tap i den italienske toppserien.

I Champions League har ikke ting vært like bra for Conte denne sesongen. Inter står nemlig med én seier, to tap og én uavgjort, hjemme mot tsjekkiske Slavia Praha, etter fire kamper spilt.

Det er stormaktene Borussia Dortmund og Barcelona som ligger i førersetet inn mot de to siste kampene i gruppe F i den innledende runden av denne sesongens Champions League.

Det har ført til at Conte har vært ekstremt negativ til måte Inter konkluderte sommerhandelen sin tidligere i 2019.

- Vi snakker om en gruppe spillere som, med unntak av Godín, ikke har vunnet noe som helst. Da er det vanskelig å gå igjennom en vanskelig situasjon, sa Conte, ifølge fotball-italia, etter kampen mot Dortmund.

- Hvem kan jeg sette min lit til? Nicolo Barella, som vi hente fra Cagliari? Eller Stefano Sensi, som vi hentet fra Sassuolo? Jeg takker spillerne som ofrer hjerte og sjel, og jeg vet at jeg spør om den type innsats som enkelte finner vanskelig å leve med.