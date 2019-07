Antonio Conte mener Inter må få fart på overgangsaktiviteten

Lørdag ble det tap mot Manchester United for Antonio Contes Inter. Etter kampslutt var italieneren alt annet enn fornøyd.

Antonio Conte har tatt over sjefsstolen i Inter.

Lørdag tapte den tidligere Chelsea-treneren mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og det var en åpenbart irritert Conte som møtte pressen etter kampslutt.

- Vi er bak skjema

Italieneren har hele veien vært klar på at han ønsker utskiftninger av spillere i klubben, og fortalte pressen akkurat hva han mener om Inters overgangsvindu så langt.

- Det er ikke vits å nekte for at vi har hatt problemer så langt. Spillere ut- og inn er fortsatt et stort problem, først og fremst når det gjelder spillere på vei ut, sa Conte.

Inter-treneren innrømmet tidligere denne uka at Mauro Icardi og Radja Nainggolan ikke var en del av fremtidsplanene hans i Milano, men de to spillerne er stadig en del av laget.

- Hvis du vil at jeg skal være ærlig, så vil jeg si at vi er langt bak skjema på flere områder. Vi må komme i gang. Planen vår for overgangsmarkedet var klar og tydelig, men vi er fortsatt bak skjema - rett og slett fordi ingen har forlatt klubben enda, sa en tydelig irrritert Conte.

Og la til:

- Vi må sette fart på prosessen nå, og innse at det fortsatt gjenstår mye arbeid.

Hardt ut mot egen spiller

De som fulgte Chelsea tett under Antonio Conte, husker kanskje at det tok tid før London-klubbens spillere ble komfortable med italienerens 3-5-2-formasjon.

Conte ønsker det samme systemet i Inter, men det systemet kler ikke stjernespilleren Ivan Perisic, mener Conte.

- Vi jobber med formasjonen, men så langt er ikke responsen positiv. Jeg tror ikke Perisic passer til den rollen jeg ber om, så det eneste stedet jeg kan spille han nå er helt på topp, sa Inter-sjefen, og la til at Dalbert var en spiller som så ut til å takle kravet på venstresiden.

Perisic var for øvrig hyppig koblet til en overgang til Manchester United forrige sesong, men overgangen materialiserte seg aldri. Nå spekuleres det i om kroaten kan brukes som en brikke i Inters jakt på Romelu Lukaku, men lite tyder på at det er noe Manchester United er interessert i.

Etter kampslutt kunne man se Lukaku og Conte i samtale på gressmatta, men Conte ville ikke uttale seg om den potensielle overgangen etter kampslutt.

- Det er ikke riktig å snakke om en Manchester United-spiller. Vi må respektere klubben, såvel som mine egne spillere. Jeg sa i går at Lukaku er en spiller jeg liker, og at han ville forbedret laget vårt. Én ting er hva jeg håper og ønsker meg, men en annen ting er hva klubben velger å gjøre, konkluderte Conte.

Tidligere lørdag ble det kjent at Inter hadde fått nok et bud avslått på Romelu Lukaku - som har til gode å figurere for Manchester United så langt denne sommeren.