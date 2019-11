Antonio Conte skal ha mottatt trusselbrev

Inter-treneren har nylig vært kritisk til klubbens overgangspolitikk. Nå skal det ha dukket opp et ekkelt brev.

Inter-sjef Antonio Conte skal ha blitt tilsendt trusselbrev, der ei skuddkule skal ha blitt involvert. Engelske Daily Mail siterer italienske Corriere della Sera på hendelsen som involverer den profilerte italienske treneren.

Den italienske storklubben skal ha reagert med å sette inn større sikkerhet rundt sin trener, og politiet skal allerede være i gang med å forsøke å identifisere fingertrykk på konvolutten brevet skal ha blitt sendt i.

Det er ikke oppgitt noe motiv til hvorfor 50-åringen skal ha mottatt trusselbrevet, men også han skal ha satt inn ekstra sikkerhet rundt sin egen familie.

Sikkerhetstiltak

Blant tiltakene Conte selv skal stå for er å overvåke veien opp til huset, i håp om å kunne identifisere en gjerningsmann dersom det skulle leveres flere trusselbrev til den italienske treneren.

Daily Mail skriver at man mistenker at brevet ikke har et seriøst motiv bak seg, og er gjort fort å skape oppmerksomhet. Likevel velger hverken Inter eller Conte å ta noen sjanser vedrørende truslene.

Conte har nemlig fått en meget god start i sin Serie A-retur. Inter ligger i skrivende stund på andreplass, ett poeng bak Juventus på topp, har kun tapt én ligakamp så langt denne sesongen.

Antonio Conte har en vanvittig intens væremåte som trener.

I tillegg er det en luke på syv poeng ned til Lazio og Cagliari på tredje- og fjerdeplass i Italia, som gjør at det er flere som nå snakker om et rent tittelrace mellom Juventus og Inter denne sesongen.

Conte har selv tidligere trent Juventus, og vant Serie A tre år på rad med «den gamle dame». Han trente de til seriegull i 2012, 2013 og 2014. Conte huskes også for sin tid i Chelsea, der han ledet London-laget til seriegull i 2017.

Selv om Inter har gjort det bra i hjemlig liga, så står de med ryggen mot veggen i Champions League. De ligger nemlig på tredjeplass i gruppe F etter fire kamper spilt.

- Hvem kan jeg sette min lit til?

Barcelona og Borussia Dortmund innehar plassene foran Inter, og laget fra Milano klarte og miste en 2-0-ledelse mot Dortmund på bortebane i den fjerde gruppespillskampen.

Selv om Conte har fått mye til å stemme i Inter, så har han også vært meget kritisk til hvordan klubben har agert på overgangsvinduet i sommer. Klubben sprengte sin overgangsrekord ved å hente Romelu Lukaku fra Manchester United.

I tillegg til dette ble lovende Nicolo Barella og Stefano Sensi, som kom fra henholdsvis Cagliari og Sassuolo, hentet inn før denne sesongen. Diego Godín ble også hentet inn fra Atlético Madrid.

Det virker uansett ikke nok for Conte, som tydelig var misfornøyd etter tapet mot Inter.

- Vi snakker om en gruppe spillere som, med unntak av Godín, ikke har vunnet noe som helst. Da er det vanskelig å gå igjennom en vanskelig situasjon, sa Conte, ifølge fotball-italia, etter kampen mot Dortmund.

STORKJØP: Romelu Lukaku var blant spillerne Antonio Conte kjøpte til Inter før denne sesongen. Foto: Marco Bertorello (AFP)

- Hvem kan jeg sette min lit til? Nicolo Barella, som vi hente fra Cagliari? Eller Stefano Sensi, som vi hentet fra Sassuolo? Jeg takker spillerne som ofrer hjerte og sjel, og jeg vet at jeg spør om den type innsats som enkelte finner vanskelig å leve med.

Før denne sesongen bedrev Inter også storrengjøring innad egen tropp der rutinerte herremenn som Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Ivan Perisic (Bayern München) og Radja Nainggolan (Cagliari) alle takket for seg på Giuseppe Meazza.

Selv kan Conte vise til en veldig merittert fotballkarriere. Han spilte i Juventus mellom 1991 og 2004, og vant Serie A hele fem ganger som spiller. Han vant også Champions League med klubben i 1996.

Han var også i Italias VM-tropp i 1994 da Brasil ble for sterke i finalen, og var også med i troppen til EM i 2000 da Italia tapte for Frankrike i turneringens siste kamp.