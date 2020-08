Åpenhjertig Drillo: - Det er ikke så veldig lenge igjen. Jeg er klar over det

Den tidligere landslagssjefen slipper selvbiografi torsdag.

78-åringen har i den forbindelse stilt opp i intervju med Dagbladet.

Der forteller han at det å «sette femårsplaner aldri har vært min greie».

- Jeg vet jo når folk pleier å daue i dette landet. Jeg er på mange måter inne i ekstraomgangene, sier han til avisen.

- Tenker du ofte på det?

- Det hender. Åja. Jeg tenker på livet. Det tar slutt, det, før eller senere. Og nå er det ikke så veldig lenge igjen. Jeg er klar over det, sier han.

Åpner opp om ukjent sønn

Drillo har gjennom sine resultater som landslagssjef for Norge opparbeidet seg heltestatus.

Han ledet landslaget i den famøse kampen mot Brasil i Marseille, og forteller om både trenerkarrieren og sin lenge ukjente sønn i boka «Mine kamper», ifølge Dagbladet.

Rasmus, som Drillos sønn heter, skal ifølge ha avisen ha vært ringside under en av Norges kamper i USA-VM.

- Etter hvert fikk jeg høre at han hadde vært på tribunen på den kampen i USA-VM. Men det visste jeg ikke, da, forteller Drillo.

Fikk hjerteflimmer underveis i EM-oppgjør

Drillo har en lang trenerkarriere fra både klubb- og landslagsfotball. I boken forteller han blant annet om da han i 2003 ledet G19-landslaget, og var på vei til å føre laget til semifinalen i EM.

På benken fikk imidlertid trenerveteranen plutselig fikk hjerteflimmer. 78-åringen hadde imidlertid glemt pillene han tok for å holde det i sjakk.

Han måtte dermed få medisinsk hjelp av legen fra vertslandet Liechtenstein.

- Legen fulgte meg ned i garderoben. Han nektet meg å gå ut igjen. Legen merka at hjertet slo litt i hytt og vær, men det var jeg jo vant til. Jeg hadde jo flimmer, sier han.

Det hele endte med at Drillo måtte ligge i garderoben med blodtrykkapparat, mens han lag til slutt måtte nøye seg med 2-2 og dermed måtte vinke farvel til semifinaleplass i EM.

- «Vi var en feilplassert pilleeske fra å gå til EM-semifinalen.», skriver han i boka, ifølge Dagbladet.

22 år siden Brasil-bragden

Tidligere i år var det 22 år siden Norge slo Brasil i VM, omdøpt «Mirakelet i Marseille».

Det skapte en folkefest man ikke har sett maken til i Oslo siden.

- Etter to middels kamper mot Marokko og Skottland (to uavgjorte) var vi veldig solide mot Brasil. Jeg hadde 6-4 i målsjanser til oss. Vi vant fortjent, sa Drillo til NTB tidligere i år.

Han ergrer seg fortsatt over tapet for Italia i åttedelsfinalen, og mener det norske laget kunnet vunnet VM det året.

- Det at vi tapte kampen mot Italia … kampen ble jo en nedtur. De var ikke gode på den tiden. Det VM-et var ikke bare seieren over Brasil og «halleluja», men også en gedigen skuffelse siden vi ikke gikk videre. Tapet for Italia er et av de største nederlagene mine i karrieren, sier den tidligere landslagssjefen om junidagene i 1998.

Han har mange tanker om hvordan veien videre i sluttspillet kunne blitt.

– Jeg følte at vi var gode nok til å vinne VM det året. Vi måtte hatt marginer, men det har man jo i fotball. Vi var ikke så langt unna, for vi hadde et meget bra lag på den tiden, sa han.