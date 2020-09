Fyllekjøring og nedskalling av egen lagkamerat er bare noen av ingrediensene i Danny Drinkwaters liv det siste året.

Den pasningssikre engelskmannen var en av Premier Leagues beste spillere da Leicester sensasjonelt tok ligagull i 2016.

Året etter ble han hentet til Chelsea, men overgangen har utviklet seg til å bli et eneste stort mareritt for midtbanespilleren som knapt har spilt fotball de fire siste årene.

Engelskmannen har i tillegg kommet i begivenhetenes sentrum for utenomsportslige episoder det siste året.

I april 2019 ble han siktet for fyllekjøring etter å ha krasjet sin Range Rover i en vegg med to medpassasjerer, og kun noen måneder senere ble han angrepet utenfor et utested - en episode som attpåtil endte med en ankelskade.

I tillegg skallet han ned sin egen lagkamerat Jota under låneoppholdet i Aston Villa tidligere i år.

Veteranen har ikke snakket med pressen på fire år, men åpner nå opp i et eksklusivt Telegraph-intervju.

30-åringen fikk 22 kamper i sin første sesong på Stamford Bridge, men Maurizio Sarris inntreden som manager ble starten på en eneste lang nedtur for Drinkwater.

Han forteller at han ble kalt inn på italienerens kontor på overgangsvinduets siste dag - og time.

Der ble han servert en oppsiktsvekkende beskjed.

- Det var Sarri og Gianfranco Zola som oversatte. De fortalte meg at jeg kunne gå på lån. Jeg tenkte bare «hva faen? Du har gitt meg én time på å finne en ny klubb». Jeg gadd ikke engang å ringe noen, for jeg var så sint og det var aldri i verden mulighet for at jeg skulle få til en overgang på én time. Å gi meg det var en vits, sier han.

Les også: - Mason Greenwood må trene alene etter hendelsen på Island

INGEN NÅDE: Maurizio Sarri skal ha gitt Drinkwater én time på å finne en ny klubb. Foto: Michael Probst (AP)

Tatt for fyllekjøring

30-åringen sier han var innstilt for å kjempe for en plass på laget, men omtaler det som «galskap» at han ikke engang fikk plass i kamptroppene til Sarri.

Den tidligere Leicester-stjernen fikk ikke spille et eneste minutt under den nåværende Juventus-manageren, og perioden gjorde at han mistet kjærligheten til sporten.

- Så fort jeg fikk vite at jeg kom til å få en sjanse, behandlet jeg det som en jobb. Jeg mistet kjærligheten for fotball, for på det tidspunktet handlet det bare om at det var en jobb og å fullføre timene. Mentalt var det blytungt. Det var hardt å håndtere, sier Drinkwater.

Mangelen på spilletid sammenfalt også med at 30-åringen ble siktet for fyllekjøring, noe som gjorde at han blant annet ble fratatt førerkortet i 20 måneder.

- Jeg vil ikke bruke Chelsea som en unnskyldning for fyllekjøring. Min mentale forfatning var åpenbart ikke på sitt beste, men det var helt latterlig og det burde ikke skjedd, sier han.

Han forteller at han på daværende slet tungt mentalt etter at både hans bestemor, bestefar og hund døde med kort mellomrom.

At han i tillegg er separert fra kvinnen han har barn med gjorde situasjonen enda mer kompleks.

- Jeg hadde ikke mulighet til å se sønnen min så ofte jeg ville. Jeg trodde det ville være enkelt å bo alene, gjøre hva jeg ville og dra til Manchester for å se sønnen min, men det var ikke sånn.

Les også: Klopp har gjort Liverpool til et superlag, men nå hagler det sinte meldinger: –⁠ En skandale



Skallet ned lagkamerat

Etter å ha åpnet seg til familie og venner om problemene, oppsøkte Drinkwater til slutt en sportspsykolog for å få fart på karrieren igjen.

Deretter ble han lånt ut til Burnley, men da startet problemene igjen.

Kun en måned etter utlånet fra Chelsea ble han angrepet utenfor en nattklubb, og det ble rapportert at bakgrunnen for angrepet var at Drinkwater skal ha flørtet med en annen fotballspillers kjæreste.

- Det var ikke tilfellet. Jeg ble hoppet på og banket opp. Det var under en landslagspause, så jeg hadde ikke brutt noen regler ved å dra ut. Men timingen var fryktelig, og det faktum at jeg tråkket over var det verste.

Etter et mislykket Burnley-opphold dro Drinkwater etter hvert tilbake til Chelsea. I januar i år fikk han en ny sjanse da han ble utlånt til Aston Villa.

Det ble en realitetssjekk etter en lang periode uten skikkelig kamptrening.

- Jeg prøvde å ta igjen tre oppkjøringer, en full sesong uten noe fotball og en halv sesong med totalt to kamper, sier han.

Drinkwater skryter av Villa-manager Dean Smith, men erkjenner at frustrasjonen tok ham etter at han ikke klarte å levere på det nivået fansen forventet.

Etter å ha vært ubenyttet reserve i kampen mot sin tidligere klubb Leicester boblet det igjen over for midtbanespilleren.

Han forteller at han våknet opp rasende, etter blant annet å ha mottatt hets fra flere fans.

På påfølgende trening gikk det galt igjen, etter at han i utgangspunktet hadde planer om å ta en prat med Smith.

- Istedet endte jeg opp med å skalle ned Jota. Vi var på samme lag, og det er hvor dumt det var. Jeg har aldri gjort sånt før, og det var latterlig. Jeg beklaget umiddelbart, og ble sendt hjem. Jeg tekstet ham med en gang og tok fullt ansvar. Jeg oversatte til og med meldingen til spansk for å forsikre meg om at han forsto det, sier han.

UTLÅN: Danny Drinkwater var utlånt til Aston Villa forrige sesong, men endte opp med å skalle ned en lagkamerat på trening. Her sammen med Jack Grealish. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Åpen for å gå til utlandet

Veien til Premier League-spill virker fortsatt lang for spilleren som på et tidspunkt også fikk tre landskamper for England etter storspillet for Leicester.

Drinkwater er nå tilbake i Chelsea, men får ikke trene med resten av førstelaget.

30-åringen er imidlertid overbevist om at han har mer å gi, og sier han er desperat etter å vise sønnen hva han er kapabel til.

Med en knapp måned igjen av overgangsvinduet er det ventet at Drinkwater finner seg en ny klubb.

- Jeg er åpen for å gå til utlandet, selv om jeg vet det vil bli vanskelig med sønnen min. Jeg trenger å finne ut av karrieren min igjen, avslutter han.