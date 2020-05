Åpenhjertig Ståle Solbakken om frykten: - Det aksepterer jeg ikke

Nordmannen åpner opp om hvor krevende trenerrollen kan være.

Solbakken har opplevd mye i karrieren sin som trener, hvor han har vært trener i både England og Tyskland. De siste årene har han imidlertid holdt seg i Danmark og vært trener for FC København.

Nylig snakket han med danske BT om hvordan livet er som fotballtrener. Han åpnet seg opp om hvor krevende det er, og om hvordan det har preget ham som menneske.

- Mine kone er overrasket og skuffet over at jeg ikke har blitt mer moden med årene, at jeg ikke hisser meg mer ned. Du kan se det på 30 meters avstand, når jeg kommer hjem, om jeg har vunnet eller tapt, innleder Solbakken intervjuet med.

Frykten

I én-til-én-intervjuet forteller 52-åringen videre om opp- og nedturer i hans lange liv som trener, og hvorfor han mener det er en dårlig vane å ikke klare å roe seg ned etter en kamp. En vane som han selv sier startet i England.

- Det som satte i gang dette her, er frykten for å mislykkes. Det aksepterer jeg ikke. Det gjorde noe med med meg, da jeg fikk sparken i Wolverhampton, sier Solbakken til BT.

Og legger til:

- Der skuffet jeg meg selv. Der fikk jeg angsten for å mislykkes.

Nordmannen var under ett år i England fra mai 2012 til han fikk sparken i januar 2013 etter flere dårlige resultater.

Ufravikelig krav

Solbakken utdyper videre at det å være fotballtrener handler om å kunne takle mange, forskjellige personligheter, og kunne forklare hvorfor noen skal spille eller ikke spille. Og han er helt klar på en ting, at han aldri går på kompromiss med at de beste skal spille hver gang. Da handler det ikke om hvor stort navn du har, men om hvem som er best der og da, forklarer nordmannen.

52-åringen forteller at dette har gitt han noen konflikter med spillere som William Kvist, Dame N'Doye og delvis med den svenske legenden Olof Mellberg som var i klubben da Solbakken kom tilbake til FC København i 2013.

Han understreker avslutningsvis at personlighet hos en spiller blir viktigere og viktigere, fordi de er i klubben i en forholdsvis kort periode.