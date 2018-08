Åpner for at Leine kan spille VM-kvalifisering

VID Diakonhjemmet Høyskole åpner likevel for døren for at Kristine Leine (22) kan få spille Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper i fotball.

Til TV 2 bekrefter karriererådgiver i Olympiatoppen, Tonje Hinze, at det fredag er bevegelse i saken.

– Vi har vært i møte med Diakonhjemmet, og det kan være at det nå løser seg. Vi jobber med en ordning som kan være mulig å få til, sier Hinze til kanalen.

Torsdag ble det kjent at landslagsspiller Leine ikke fikk fri fra sykepleierstudiene og dermed måtte melde forfall til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamper. Norge møter Slovakia borte 31. august, mens Nederland venter i Oslo 4. september.

Rektor ved skolen, Ingunn Moser, viste da til at nasjonale regler må overholdes.

– Vi kan bare se på hva som er mulig å få til innenfor regelen som krever 90 prosent tilstedeværelse, men noen ganger er det umulig å få til noe. I slike tilfeller må studenten enten søke om permisjon eller fritak fra det aktuelle emne, for deretter å fullføre dette på et senere tidspunkt, sa Moser til NRK.

– Det oppleves vanskelig, men de forholder seg bare til retningslinjene. Man har gjort det veldig vanskelig på en del profesjonsstudier for studenter som har andre behov og ikke har mulighet til å følge en A4-plan, sier Hinze til TV 2.

Leine, som til daglig spiller for Røa, kom med i den norske troppen til fjorårets EM, men fikk ikke spilletid der.

Norge er tre poeng bak gruppeleder Nederland når to kamper gjenstår av kvalifiseringen. Med seier over Slovakia blir hjemmemøtet med Nederland høyst trolig en ren finale om førsteplassen i gruppa og en direkteplass til VM.

