Åpner for internasjonale konkurranser i Norge fra midten av februar

Regjeringen åpner for at utenlandske utøvere igjen kan komme inn i landet på karanteneunntak for å konkurrere i Norge. Men ikke før i midten av februar.

Unntaket vil ikke gjeninnføres før i midten av februar. Regjeringen vil gjøre en fornyet vurdering før dette, heter det i lørdagens redegjørelse fra regjeringen. Idretten fikk fredag 22. januar forlenget unntak for reglene om karantene ved innreise, blant annet for å kunne arrangere verdenscup i langrenn og andre skiidretter og internasjonale fotball- og håndballkamper. Men onsdag ble dette opphevet da regjeringen bestemte å stenge grensene til Norge for alt annet enn helt nødvendig innreise. – Nei, det er ikke laget åpning for at kulturpersonligheter eller idrettsutøvere eller andre får unntak fra disse reglene, sa statsminister Erna Solberg onsdag. Dersom unntaket blir gjeninnført er det likevel for sent for å arrangere verdenscup i Lillehammer 12.- til 14. februar. Dette arrangementet er allerede avlyst. Men det kan se lysere ut for en rekke andre verdenscuprenn, blant annet Holmenkollen Skifesteival i mars. En gjeninnføring av karanteneunntaket kan også bety at Norge kan spille VM-kvalifiseringen mot Tyrkia 27. mars. Flere norske håndball- og fotballklubber skal også spille internasjonale kamper de nærmeste ukene. Unntaket for idrettsutøvere betyr langt kortere karantene kombinert med testing ved innreise til Norge. (©NTB)

