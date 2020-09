Åpner opp for flere tilskuere i Eliteserien

Regjeringen åpner opp for flere tilskuere på utendørsarrangementer.

Saken oppdateres

Erna Solberg holdt onsdag pressekonferanse om nye koronatiltak i Norge.

Statsministeren informerte at de nå åpner for nasjonale endringer, forutsatt at man fortsatt kan slå ned smitten lokalt.

– Vi åpner litt opp for idretten, sier hun.

Solberg informerer også at det åpnes opp for at 600 personer kan være til stede på utendørsarrangementer og disse må være fordelt på kohorter på inntil 200 personer.

– Opp til 600 personer kan være til stede på utendørsarrangementer. Det er gode nyheter for fotballsupportere. Det blir litt flere på tribunen fremover, sier Solberg.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:

- En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.

- Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

- Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Fra 12. oktober åpnes det for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

– I de regionene hvor det er smitte må det lokale, særskilte vurderinger til, sier kulturminister Abid Raja.

Regjeringen sier også ja til håndball-EM som skal arrangeres i Trondheim i desember.

- Vi tar sikte på å gjøre unntak for EM i håndball i desember. Der er det gjort et stort arbeid fra håndballforbundet. De har laget et regime slik at utøverne er på en arena og spiller og er på ett eller to hotell som vil være lukket for allmennheten, sier regjeringen.