Appelkvist Stenseth til topps på Beitostølen-sprinten

24-åringen spurtslo Maiken Caspersen Falla og vant sesongåpningen.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Amerikanske Sophie Caldwell kom på tredjeplass.

Maiken Caspersen Falla og Appelkvist Stenseth tok kommando i finalen, men til slutt måtte førstnevnte strekke våpen etter et strålende løp av Appelkvist Stenseth.

Falla var sjanseløs da hun måtte gi en luke over siste bakketopp, og på oppløpet var hun i realiteten aldri i nærheten.

- Ane Appelkvist Stenseth setter verdensmesteren på plass, og vinner her på Beitostølen, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da 24-åringen gikk over mållinjen.

Selv var vinneren svært glad etter å ha innkassert seier i sesongåpningen.

- Jeg synes det funket bra i dag. Jeg hadde utrolig gode ski, og kroppen svarte vanvittig bra, så det var skikkelig artig, sier Stenseth til NRK.

Hun vant i tur orden både prologen, kvartfinaleheatet og semifinaleheatet sitt, før hun også gikk til topps i finalen.

- Jeg har følt meg bra i hele dag, og det var skikkelig gøy å gå skirenn igjen. Jeg bare koste meg egentlig.

Raskest i prologen

Appelkvist Stenseth var aller raskest også på prologen, og 24-åringen tok også kommando innledningsvis i det første kvartfinaleheatet.

Hun og Kathrine Harsem avanserte til semifinalen etter å ha hatt forholdsvis god kontroll i kvartfinalen, mens Elena Rise Johnsen slo følge med slovenske Anamarija Lampic i den andre kvartfinalen.

Kristine Stavås Skistad har kommet som en komet de siste sesongene, men 20-åringen røk noe overraskende ut av sprinten allerede i kvartfinalen fredag.

Hun maktet aldri å ta opp kampen mot Mari Eide og Anna Svendsen på oppløpet, og måtte til slutt at heller ikke tiden 3.01,19 var nok til å sende henne videre som «lucky loser».

- Det er kjedelig. jeg har trent mye, men er dessverre ikke i skikkelig form nå, sa Stavås Skistad til NRK etter heatet.

Weng sto over

Både Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Astrid Uhrenholt Jacobsen avanserte greit fra sine semifinaleheat, mens amerikanske Sophie Caldwell ble det andre ikke-norske alibiet i semifinalen.

Appelkvist Stenseth hadde en meget god dag på jobb fredag, og fortsatte da hun vant semifinaleheatet og avanserte til finalen sammen med Svendsen og Lampic.

I den andre semifinalen innfridde favoritt Falla, som spurtslo Uhrenholt Jacobsen. Begge de to avanserte til finalen sammen med Caldwell, men der trakk Appelkvist Stenseth det lengste strået.

Heidi Weng måtte stå over fredagens sprint som følge av et fall for et par dager siden. Ingvild Flugstad Østberg var ikke å se på start på Beitostølen fredag.

29-åringen meddelte torsdag at hun mister både sesongåpningen og verdenscuphelgen i Ruka som følge av at hun av helsemessige årsaker ikke har innfridd alle krav i helseattesten.

