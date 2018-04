Arendal tok første stikk i tøff semiduell der Drammen-spiller havnet på legevakta

Det gikk heftig for seg da Arendal vant første sluttspillsemifinale mot Drammen 22–21. DHKs Gøran Sørheim fikk ødelagt flere tenner og havnet på legevakta.

Allerede fra avkast var tonen tøff, skriver Drammens Tidende. Og det tøffe spillet i håndballduellen bare fortsatte. Drøyt 20 minutter var spilt da Sørheim fikk ei tann brukket. Han endte også med flere løse tenner etter en duell med Arendals Per Kenny Ekman.

Ekman fikk rødt kort, mens Sørheim ble sendt i garderoben med hodepine. Deretter bar det til legevakten for Drammen-spilleren.

Over 1000 tilskuere i Drammenshallen fikk se at DKH havnet bakpå, men en sterk sluttspurt sørget for full spenning. Arendal holdt imidlertid unna og tok første stikk.

Returkampen spilles i Nadderud Arena onsdag. En eventuell tredje kamp spilles til helgen.

