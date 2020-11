Argentinske medier: Diego Maradona er død

Argentinske medier melder onsdag ettermiddag at Diego Maradona er død.

Det er den argentinske avisen El Clarin som skriver at Diego Maradona i all hast ble fraktet til sykehus med hjertestans onsdag morgen. Fotballegendens liv stod ikke til å redde.

Overfor nyhetsbyåret Reuteres bekrefter også Maradonas advokat dødsfallet.

For snaut to uker siden ble den argentinske fotballegenden utskrevet etter et opphold på et sykehus nord for Buenos Aires.

60-åringen er i lang tid slitt med alkohol- og rusavhengighet.

Utskrivelsen skjedde åtte dager etter at han ble operert i hjernen. Inngrepet var vellykket, men etterpå viste den tidligere superstjernen i fotball tegn på alkoholabstinens.

Maradona fylte 60 år 30. oktober og har en lang historikk med helseproblemer. Han har hatt to hjerteinfarkter samt leverproblemer knyttet til avhengighet av alkohol og medikamenter. Han har også slitt med overvekt.

Diego Maradona regnes av mange som tidenes beste fotballspiller og huskes kanskje best for å ha ledet sitt Argentina til VM-gull i 1986.

Scoringene i kvartfinalen mot England, den ene med «Guds hånd» og den andre, et verdensberømt soloraid fra egen halvdel, er blant de mest kjente målene i fotballhistorien.

Maradonas seniorkarriere startet i Argentinos Juniors i 1976. Fem år senere gikk turen videre til Boca Juniors, hvor han spilte frem til 1982, da ferden gikk videre til Europa.

Etter to sesonger i Barcelona, reiste den argentinske legenden videre til italienske Napoli, der legenden vokste seg enda større.

I 1987 og 1990 var Maradona svært sentral da søritalienerne sikret seg klubbens foreløpig to eneste seriegull foran nesa på storklubbene i nord.

Etter at han forlot Napoli i 1991 spilte Maradona for Sevilla, Newell's Old Boys og Boca Juniors, før han la opp i 1997.

Fotballegenden prøvde seg siden som trener, men ble aldri en like stor suksess på trenerbenken som på banen.

