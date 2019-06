Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Arild Berg er død, 43 år gammel.

Gjennom vakthavende prest Odd Eidner formidler familien følgende uttalelse til Avisa Nordland:

- Det er med stor sorg vi fikk vite at Arild valgte å forlate oss i dag tidlig. Vi sitter igjen med mye kjærlighet og mange gode minner etter Arild.

Ønsket av RBK

Arild Berg, sønn av Harald «Dutte» Berg og bror til Ørjan og Runar Berg, ble av mange regnet som den mest talentfulle fotballspilleren i søskenflokken.

I 1996 var en 21 år gammel Arild Berg ønsket av nær samtlige toppklubber i Norge, inkludert Rosenborg, men bestemte seg i stedet for å ta et friår.

Berg ønsket å bruke tiden sin på snowboard, tennis og fallskjermhopping i stedet for fotball.

- Jeg rørte ikke fotballen det året. Men jeg drev sikkert med 15 andre idretter. Da året var gått, hadde jeg igjen lyst å spille fotball. Jeg var lei av å tape i tennis annenhver dag. Jeg ville vinne noe igjen, fortalte Berg i et intervju med Bodø Nu i 2014.

Nils Arne Eggen og Rosenborg lå fremdeles langflate etter stortalentet da året var passert, men Berg valgte i stedet å spille for Gevir Bodø.

Etter et år i Gevir, returnerte Berg til Bodø/Glimt, men karrieren ble sterkt hemmet av sykdom og utmattelse.

Slet med sykdom

Han deltok på treninger og kamper for Bodø/Glimt, men orket stort sett ikke annet enn å sove når han ikke var på fotballbanen.

I intervjuet med Bodø Nu anslo Berg at han hadde vært innom 100 behandlere i en rekke land, i håp om å bli kurert for utmattelsessykdommen. Hjelpen fant han imidlertid bare noen steinkast unna, hos en turnuslege i Bodø.

Etter 12 år med utmattelse og sykdom følte Berg seg bedre igjen.

Han fjernet først alle spor etter fotball, ettersom han følte det var den som hadde utløst sykdommen, men de senere årene kunne han også nyte sporten han en gang var blant Norges største talenter i.

Gleden han hadde med fotball som barn var han imidlertid klar på at han ikke ville få tilbake, da han snakked med Bodø Nu i 2014.

- Folk spør meg ofte om det der. Om jeg sørger over at jeg ikke fikk fullbyrdet meg selv som fotballspiller. Men greia med fotball, det handler like mye om da du var en liten gutt, du fikk være ute litt lenger på kvelden, du kom hjem med grønske på shortsen og la deg omtrent med fotballskoene på.

- Du skal vinne bra mange cupfinaler for å trumfe den gleden du følte ved fotball som syvåring …