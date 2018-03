Armstrong avlyser kontroversielt Belgia-besøk

Den amerikanske sykkelprofilen Lance Armstrong har takket nei til invitasjonen om å være gjest under vårklassikeren Flandern rundt kommende søndag.

Armstrong oppgir familie årsaker som grunn til at han ikke ser seg i stand til å gjennomføre den mye omtalte Belgia-turen.

Flandern-arrangørenes invitasjon er et av de første tegnene på tilgivelse fra sykkelmiljøet for Armstrongs dopingfortid.

– Jeg har sett fram til å være på plass i Belgia under årets Flandern rundt. Et privat familieanliggende forhindrer meg fra å være der samme med dere, men jeg håper dere får en fin dag med et spennende sykkelritt, sier 46-åringen i en uttalelse.

Armstrong ble fratatt alle sine sju Tour de France-seirer etter at han vedgikk å ha benyttet dopingmidler gjennom store deler av sin karriere.

Det er Flandern-sjef Wouter Vandenhaute som står bak invitasjonen av Armstrong. Det fikk presidenten i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), David Lappartient, til å sende et skarpt brev til de belgiske arrangørene.

Lappartient sa i forrige uke at han kom til å boikotte Flandern rundt dersom Armstrong var til stede.

Flandern rundt er en av vårens desiderte høydepunkter i sykkelmiljøet.



