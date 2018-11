Arna-Bjørnar knep bronsen

Bronsekampen var mest spennende da kvinnenes eliteserie i fotball ble avsluttet. Arna-Bjørnar holdt sølvvinner Klepp til 0-0 og tok 3.-plassen på målforskjell.

Både Sandviken og Kolbotn kunne gått forbi om Arna-Bjørnar hadde tapt søndag. De slo hvert sitt oslolag i sesongavslutningen, men har dårligere målforskjell enn Arna-Bjørnar og ble uten medalje da sistnevnte tok poeng.

Sandviken (4-2 over Lyn) og Kolbotn (vendte til 3-1 over Vålerenga) ble nummer fire og fem med like mange poeng som bronsevinneren.

Den suverene serievinneren LSK Kvinner satte punktum for sin triumfferd til et nytt seriegull med 6-2-seier over Røa foran 813 tilskuere hjemme i LSK-hallen. Guro Reiten scoret to av målene fire dager etter at hun la opp til målene som ga kvartfinaleplass i mesterligaen.

LSK vant sine 19 første seriekamper denne sesongen, men tapte for Klepp og spilte uavgjort mot Sandviken i løpet av en uke i slutten av oktober. Søndag tok laget dermed sin første seier på tre seriekamper, etter å ha tatt en knallsterk mesterligaseier over Brøndby.

Annen energi

– I dag var det en litt annen energi enn det har vært på en stund, konstaterte LSK-trener Hege Riise overfor NRK etter å ha sett sine spillere valse over et Røa-lag som tok LSK til straffesparkkonkurranse i NM-semifinalen etter å ha ledet 3-0.

– Det var helt forferdelig. Vi kunne scoret flere mål, men vi gikk opp i liminga og ble straffet, sa Røa-trener Geir Nordby til NRK om søndagens kamp.

Etter kampen fikk LSK-spillerne sine velfortjente medaljer og pokalen. Laget endte 13 poeng foran Klepp, som igjen var 11 foran Arna-Bjørnar.

Ekstra godt

– Det er alltid godt å bli mester, men litt ekstra godt i år. Det var litt rivalisering før sesongen, og vi har trent hardere enn noen gang, sa Anja Sønstevold, LSKs første målscorer.

Vålerenga gikk hardt ut før sesongen, men greide aldri å true LSK og endte helt nede på 6.-plass.

Allerede før søndagens runde var det klart at Grand Bodø rykker ned og at Lyn skal spille kvalifisering mot Grei, som ble toer i 1. divisjon bak opprykksklare Fart.

Sesongen er ikke over for LSK Kvinner, som 2. desember spiller cupfinale mot Sandviken.

