Arne Scheie i sorg over Maradonas bortgang: - Skjønte at det var fare for det verste

NRK-legenden hyller den argentinske fotball-legenden. Diego Maradona gikk bort onsdag, i en alder av 60 år.

Diego Maradona er død, det bekrefter advokaten hans til Reuters onsdag kveld norsk tid. Argentineren ble 60 år gammel og døde av et hjerteinfarkt i sitt eget hjem.

Maradona regnes som en av, om ikke den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Han vant VM med Argentina i 1986, og herjet i flere år for blant annet Boca Juniors i hjemlandet, Barcelona i Spania og ikke minst italienske Napoli i europeisk toppfotball.

LES OGSÅ: Diego Maradona (60) er død

Scheie: - Veldig trist

En som har opplevd legenden på nært hold er tidligere NRK-kommentator Arne Scheie. Han tar nyheten om Maradona sin bortgang med sorg.

- For det første er det veldig trist, men etter den operasjonen han har gjennomgått så skjønte jeg at det var fare for det verste, sier Scheie til Nettavisen.

NRK-profilen ønsker å trekke frem Maradona sin fantastiske karriere som et verdig punktum på hans liv.

- Det er de fantastiske fotballminnene som sitter igjen for meg. Jeg har vært så heldig å få kommentere han i tre fotball-VM. Han burde vel ha vært med i fire, men det er en annen sak. Det han gjorde i 1986 er det som står igjen. Når Argentina ble mestere, sier Scheie og sikter til VM-gullet som Maradona var svært delaktig i.

Opplevde Maradona på nært hold

Fire år senere minnes Scheie at Maradona bar et helt land på ryggen, da Argentina tapte VM-finalen mot Vest-Tyskland.

- Det er fælt å si det, men selv i 1990 var han fantastisk på det i gåseøyne dårlige argentinske laget. Det han gjorde for Argentina var helt enormt. Og ikke minst det han fikk til i Napoli, der han tok dem fra ingenting til å bli mestere. Det var Maradona. Han var en fantastisk spiller, en legende og en favoritt for alle som er glad i fotball. Heldigvis var fjernsynet kommet slik at folk fikk se han i de store mesterskapene, sier han.

- Du har opplevd han på nært hold. Hva vil du spesielt trekke frem fra hans karriere?



- Det må bli kampen mot England. Alt styret der med Guds hånd og raidet som ingen har sett maken til. Det er også enkelte ting som for eksempel kampen mot Belgia i 1986 med det fantastiske målet han laget. Frispillingen av Caniggia i 1990. Det er så mange, sier han lavmælt.

I jobben som NRK-journalist og kommentator, kom Scheie tett på de største stjernene gjennom mange år. Han forklarer at Maradona var en helt spesiell og unik person.

- Ja, jeg møtte han på nært hold et par-tre ganger. Men da hilser man bare på, så det var aldri slik at man fikk møte en slik person alene. Jeg møtte han i 1986-VM og tidligere da han har vært i Oslo. Jeg har møtt han, jeg vil understreke det, men ikke noe mer enn det.

- Overalt var det en aura. Jeg husker en trening i Mexico i 1986 der det var hundrevis av mennesker rundt. Det var en aura, det er det riktige ordet, avslutter Scheie til Nettavisen.

Reklame Halv pris på bestselgere hos Oakley