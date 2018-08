Arnøy greide ikke cuten i Sverige

Jarand Ekeland Arnøy var norsk deltaker på europatouren golf i Mölndal utenfor Göteborg, men han slet med spillet og greide ikke cuten.

Etter en 72-runde torsdag trengte Arnøy 77 slag for å ta seg rundt banen fredag, og det holdt bare til delt 136.-plass blant de 147 som fullførte de to første rundene.

Han var ni slag over par etter to runder. Alle som får lov til å spille videre lørdag er på par eller bedre etter to runder.

Paul Waring fra England og Scott Jamieson fra Skottland er i delt ledelse etter to runder. Begge er 11 slag under par.

