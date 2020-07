Aron Dønnum må sone en kamps karantene etter uttalelser om dommeren

Aron Dønnum straffes med en kamps karantene for sine uttalelser til media etter kampen mellom Vålerenga og Aalesund 4. juli.

Det var etter Vålerengas kamp mot Aalesund at Dønnum kom med kommentarene som disiplinærutvalget reagerer på.

Til Nettavisen uttalte Dønnum blant annet følgende.

- Jeg vet ikke hva de er. Det er ekstremt rart egentlig. Det er maktsykt rett og slett. Hvis han er usikker på den situasjonen så vink det videre. Om man ser på bildene så er det straffe, det er rart om folk er uenige i det, sier Dønnum.

- Det går ikke an å si ifra. Jeg vet at dommerne peker seg ut spillere, men vi peker oss ikke ut dommere. Jeg kjenner ikke til dem og hva de er kjent for.

- Du vet at dommerne peker seg ut spillere?

- Hehe, jeg får en følelse av det i hvert fall. Jeg må forbedre meg på noen kommentarer til dommerne, men jeg føler jeg er pekt ut på en liste hos dommerne, sier Dønnum.

- Jeg ble overrasket

Disiplinærutvalget finner, som påtalenemnda, at det å uttale seg om at dommerens dømming i kampen er «maktsykt» og at dommerne «plukker seg ut spillere», er å anse som upassende uttalelser etter disiplinærutvalgets retningslinjer punkt 11, skriver NFF på sine hjemmesider.

Disiplinærutvalget er enig med påtalenemnda i at uttalelsene er egnet til å så tvil om dommerens integritet/nøytralitet og at en kamps karantene vil være en passende reaksjon.

Når Nettavisen snakker med Dønnum tirsdag tar han avgjørelsen til etterretning.

- Nei, jeg vet ikke. Det er selvfølgelig kjipt, jeg føler jeg skuffer gutta. Må tydeligvis passe på litt hva jeg sier i etterkant av kamper. Jeg trodde faktisk ikke at reglene var sånn at man ikke kunne uttale seg etter kamp, så det er litt sløvt av meg. Jeg bruker ikke noe skjellsord eller sånne ting, men snakker bare om min følelse av kampen. Jeg ble overrasket, det skal jeg innrømme, sier Dønnum til Nettavisen.

- Jeg må ta læring på at det ikke er greit.

- Hva er forklaringen du har fått?

- Det har blitt gitt beskjed om fra hans sin side (dommeren red.anm) at han ikke var helt fornøyd, men jeg vet ikke sikkert. Det er utfra det de har lest i media slik jeg har forstått det, fortsetter Dønnum.

Klar beskjed fra Fagermo

Han sier at Dag-Eilev Fagermo har gitt tydelig beskjed om at dommeren ikke skal være fokuset.

- Det skal ikke være fokuset mitt. Det er det heller ikke, men når det blir spørsmål i media og dommeren blir fokus, så føler jeg at jeg bare svarer for meg. Da er det kanskje litt for kvast og egentlig en litt uvant situasjon. Jeg har ikke vært borti at man kan bli straffet for å si sin mening i etterkant av kampen, men da vet jeg det fra nå, sier han.

Dønnum sier at han må lære å holde hodet kaldt ved senere anledninger, men stusser allikevel litt på hvorfor han straffes akkurat nå.

- Det har vært uttalelser også tidligere så jeg stiller litt spørsmål ved at de velger å reagere akkurat nå. Jeg vil påpeke at det er noe jeg skal holde meg for god for. Det er noe jeg må lære av, avslutter Dønnum til Nettavisen.