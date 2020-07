Interessen fra utlandet går ikke til hodet på VIF-juvelen. Søndag dominerte han til tider mot Strømsgodset da Oslo-klubben sikret seg tre nye poeng.

VÅLERENGA-STRØMSGODSET 2-0

VALLE (Nettavisen): Etter søndagens seier mot Strømsgodset er Vålerenga et topplag etter at en tredjedel av Eliteserien er unnagjort.

Oslo-klubben innehar tredjeplassen med 19 poeng etter ti kamper.

Sammen med 19 år gamle Osame Sahraoui gjorde 22 år gamle Aron Dønnum det til tider vanskelig for drammenserne på Intility Arena.

Osame Sahraoui var sammen med Aron Dønnum en offensiv trussel i søndagens kamp. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

- Verdt hundre millioner

Fremdeles svirrer overgangsspekulasjonene rundt Dønnum. Etter kampen var kantspilleren i godt humør.

Rapporter i tyrkisk presse hevder at Vålerenga krever vesentlig mer enn det Besiktas har tilbudt Oslo-klubben. Det tar hovedpersonen selv med ro.

- Jeg blander meg ikke opp i det. Jeg mener jeg er verdt hundre millioner, jeg. Så forhandlingene kommer nok til å pågå en stund, sier Dønnum til Nettavisen med et flir om munnen.

22-åringen beroliger Vålerenga-fansen med at han har fullt fokus på å prestere i neste kamp mot Molde allerede onsdag.

- Den skal jeg spille, fokuset er her hundre prosent.

Besiktas-manager Sergen Yalcin uttalte på pressekonferansen etter lagets siste seriekamp lørdag, at klubben ikke har mulighet til å gjøre dyre kjøp i det kommende overgangsvinduet, samt at budsjettet til Istanbul-klubben er vesentlig svekket sammenlignet med tidligere år.

Samtidig nevnte han også at klubben ønsker å hente inn 4-5 spillere fra utlandet før neste sesong.

Dermed kan forhandlingene muligens bli vanskelige fremover.

- Som sagt så mener jeg at jeg er verdt det, men så mener kanskje andre klubber noe og Vålerenga noe annet. Så de får bli enige, fortsetter Dønnum.

Irritert Godset-sjef

Strømsgodset hang til tider i tauene mot et godt offensivt Vålerenga-lag søndag kveld.

Bortelagets danske trener Henrik Pedersen var ikke fornøyd med eget lag.

- Vi taper veldig mange en-mot-en-situasjoner. Ofte hadde vi også overtall rundt ballen. Det er ok å tape en duell, men å tape to og noen ganger tre dueller på rad, da begynner det å bli problemer. Der var vi ikke dyktige nok, oppsummerer Pedersen til Nettavisen.

Strømsgodsets trener Henrik Pedersen var ikke helt fornøyd med sitt eget lags innsats. Her fra en kamp tidligere i sesongen. Foto: Geir Olsen (NTB scanpix)

Spesielt problemene nevnte Sahraoui og Dønnum skapte for Strømsgodset forundret dansken.

- Vi hadde problemer på to-tre stykker, vi fikk rettet litt på det i pausen. I våre forberedelser var det et stort tema at deres en-mot-en-spill og det med at de går inn i banen og vender spillet, det visste vi og det vet vi Fagermo gjerne vil gjøre. I de duellene var de bedre enn oss. Vi kan ikke si noe på at vi taper, sier han videre.

Toppkamper på rekke og rad

Vålerenga reiser onsdag til Molde for en viktig kamp i toppen av tabellen. Etter søndagens bortesmell i Bodø leder Glimt med henholdsvis fem og elleve poeng ned til de to lagene som møtes på Aker Stadion i midtuka.

Mot Strømsgodset måtte både Magnus Lekven og Sam Adekugbe forlate banen på grunn av skader. I tillegg sliter allerede Herolind Shala og Johan Lædre Bjørdal med belastningen.

- Vi har litt slitasje etter et tøft kampprogram. Vi reiser ikke til Molde for å ligge lavt av den grunn, det har jeg ingen tro på med tanke på å utvikle Vålerenga til å bli det topplaget som vi ønsker, sier Fagermo til Nettavisen.

Etter onsdagens møte med Molde venter Brann og nettopp Bodø/Glimt i de to neste kampene for Oslo-klubben.

Aron Dønnum i diskusjon med trener Dag Eilev Fagermo tidligere i sesongen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Fagermo er klar over interessen for en av lagets viktigste spillere.

- Sånn er fotballen. Det vil være interesse rundt gode spillere til enhver tid. Vålerenga som klubb ønsker å ha de beste spillerne, men også selge om det er god økonomi i det. De budene som har kommet er småpenger. Hvis man er interessert i Aron, når man ser hva andre spillere i Norge kan gå for om dagen, så er det ikke noe vits i å komme med sånne bud, forklarer Fagermo.

Strømsgodset tar i mot Brann på Marienlyst onsdag i sin neste kamp.