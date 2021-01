Arrangerte skiskytterrenn i Russland. - Da dopinginspektøren dukket opp trakk plutselig 33 løpere seg

Nasjonale renn for juniorklassen i Russland vekker oppsikt.

Det er nettstedet Inside The Games som denne uken kunne melde at det har blitt iverksatt en etterforskning i Russland etter at 33 utøvere trakk seg fra en nasjonalt skiskytterrenn.

12 jenter og 21 herrer fra juniorklassen som skulle gå sprint skal ha trukket seg fra rennene etter at dopinginspektører dukket opp.

Konkurransene skal ha vært arrangert i Tchaikovsky og Izhevsk i romjulen.

Både Det russiske skiskytterforbundet (RBU) og Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) ser nærmere på hendelsen.

Fikk halvert straff i CAS



Dette skjer kun kort tid etter at Idrettens voldgiftsrett (CAS) halverte Russlands utestengelse fra globale idrettsarrangementer fra fire til to år.

Utestengelsen har de fått som følge manipulering av dopingprøver.

Flere mener imidlertid at russerne har sluppet billig unna.

Den svenske skiskytterprofilen Sebastian Samuelsson er blant dem som er kritiske til at Russland fikk en lavere straff enn den de i utgangpunktet ble tildelt.

Svensk profil reagerer

Når han får høre om det nasjonale skiskytterrennet i Russland blir han oppgitt.

Til svenske Aftonbladet forteller Samuelsson at han blir «forferdet».

- Spesielt ettersom det er juniorløpere vi snakker om. Jeg vet ikke hvor grensen går for barnemishandling? Dette er farlige greier og helt vilt. Det er veldig trist når det går helt ned til den alderen, sier Samuelsson til den svenske avisen.

RBU-president Viktor Maigourov har ifølge Inside The Games uttalt til det russiske nyhetsbyrået TASS at samtlige 33 løpere hadde egne grunner til at de trakk seg fra rennene.

Han påpeker også at utøverne også var tilgjengelig for dopingtesting til tross for at de trakk seg.

Maigourov mener dårlig planlegging er hovedårsaken til at frafallet ble så stort, men bedyrer at samtlige utøvere var tilgjengelige for å ta en eventuell dopingprøve.

Likevel hevdes det at RUSADA ser nærmere på saken.

