Arrangøren bekrefter: Åpner 20 prosent av tribunene for publikum under håndball-VM

Det skal selges billetter tilsvarende 20 prosent av publikumskapasiteten i de ulike hallene under håndball-VM for menn i Egypt i januar.

Det bekrefter arrangøren i en Twitter-melding mandag.

Det er agentselskapet Tazkarti, som står for salget av billetter i Egypt, som har offentliggjort at 20 prosent av hallkapasiteten kan benyttes under mesterskapet.

Det henvises til at beslutningen er tatt etter samtaler med myndighetene og organisasjonskomiteen for sluttspillet.

«Dette kommer som et direkte resultat av de forholdsregler som er tatt for å håndtere covid-19», heter det i en uttalelse.

«Tazkarti følger de siste medisinske anbefalingene som gis verden over med hensyn til å håndtere pandemien, organisere sitteplasser og å holde sosial distanse, så vel som bruk av munnbind under turneringen», skrives det videre.

VM skal spilles i fire ulike haller i Egypt. Den største av dem har plass til 17.000 fans. Dermed vil mer enn 3.000 tilhengere slippe inn under kampene der.

Norge skal spille puljespill og hovedrunde i en hall i 6.-oktoberbyen med en kapasitet på 5200 tilskuere. Dermed vil drøyt tusen tilskuere bli sluppet inn der.

Flere håndballprofiler har uttrykt stor skepsis til at det planlegges å slippe tilskuere inn under VM, pandemiens herjinger tatt i betraktning. Den danske stjernen Mikkel Hansen røpet i et intervju med Jyllands-Posten at han har vurdert å droppe å delta.

VM spilles i perioden 13.-31. januar. Norge har tapt de to siste finalene i verdensmesterskapet.

