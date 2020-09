Arrizabalaga får kritikk fra tidligere Chelsea-spiller: - Kepa er verre enn alle

Kepa Arrizabalaga er i hardt vær for tiden, og nå hagler kritikken fra en tidligere Chelsea-spiller.

Chris Sutton kom til Chelsea i 1999, og fikk 28 kamper for klubben i den ene sesongen han var der.

Nå kommer den tidligere angriperen med krass kritikk mot London-klubbens nåværende keeper, Kepa Arrizabalaga. Etter kjempetabben mot regjerende ligamester Liverpool, er han ikke nådig mot Chelseas førstevalg.

- Han er den største floppen i klubben, siden jeg spilte der, forteller Sutton i en kommentar han selv har skrevet i Daily Mail.

- Kepa er verst av alle

47-åringen ble hentet fra Blackburn for rundt 110 millioner, men året etter var tiden i Chelsea allerede over. Han ble solgt til Celtic for halvparten av prisen de kongeblå ga for han.

- Jeg dro til Stamford Bridge for store penger i 1999. Det fungerte dårlig, og året etter var jeg solgt, skriver Sutton.

Han fortsetter med å ramse opp andre tilfeller som ikke har levd opp til prislappen de kom for, men mener ingen er i nærheten av Arrizabalaga.

- Fernando Torres kom hit for 500 millioner kroner, men noen mener semifinalemålet mot Barcelona betalte ned prisen alene. Andriy Shevchenko kommer også for mye, men Kepa slår oss alle. Han har sluppet inn 11 av de siste 16 skuddene han har fått på seg.

Erstatteren på vei

Nå ropes det etter en erstatteren, og han skal være klar om kort tid. Edouard Mendy fra franske Rennes skal, i følge den pålitelige journalisten Fabrizio Romano, være detaljer unna en overgang til London-klubben.

- I fotball kan man få muligheten til å komme tilbake, og det kan Kepa fortsatt gjøre. Edourad Mendy kan ikke komme fort nok for Frank Lampard, som nok føler presset på å vinne et trofé denne sesongen.

Frank Lampard fortalte etter kampen at Arrizabalaga trenger støtte, men at feilen kan ha kostet de poeng.

- Det er en stor feil, og det ser alle. Feilen gjør at vi ligger under med to mål da vi får tildelt straffen, så marginene kunne gjort ting enklere. Nå trenger Kepa å jobbe videre og ha støtte rundt seg, forteller Lampard til Daily Mail etter kampen.