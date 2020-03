Arsenal bekrefter at manager Mikel Arteta  er koronasmittet

Premier League-rammes med ny smittesak.

Arsenal-manager Mikel Arteta er smittet av koronaviruset, det bekrefter Arsenal i en pressemelding torsdag kveld.

På Twitter melder også flere profilerte journalister at manageren skal ha testet positivt på viruset.

Ifølge en pressemelding fra Arsenal er nå alle som har vært i kontakt med spanjolen blitt beordret i hjemmekarantene, det vil blant annet si hele A-laget og staben til førstelaget.

Nyheten om Arsenal-sjefen kommer kort tid etter at Premier League opplyste at den kommende runden skal gå som planlagt, til tross for virusutbruddet. Nå meldes det imidlertid at Premier League-ledelsen skal holde krisemøter som en følge av dette.

Arsenal skal etter planen spille kamp borte mot Brighton i Premier League lørdag.

Arsenal skriver videre at de som ikke skal ha hatt tett kontakt med Arsenal-sjefen må møte på jobb som vanlig.

- Helsen til våre folk og publikum er vår prioritet og det er hva vi fokuserer på nå. Våre tanker mer med Mikel, som er skuffet, men ved godt mot. Vi holder en dialog med alle som er relevant for denne saken, for å håndtere denne saken så godt som mulig. Vi ser fram imot å komme tilbake i trening og spille igjen så fort vårt medisinske apparat tillater det, sier Arsenal-direktør inai Venkatesham til klubbens nettsider.

Også Raul Sanllehi, sportslig leder, sier at han håper at både Mikel Arteta og de aktuelle spillerne er tilbake på trening så fort som mulig, og at de vil få klubbens fulle støtte mens de er ute med sykdom.

Tidligere torsdag ble det kjent at tre spillere hos Leicester har blitt satt i hjemmekarantene. Ifølge Daily Mail skal og en ikke navngitt Premier League-klubb ha satt tre spillere i hjemmekarantene.

I tillegg har Chelsea avlyst treninger på grunn av viruset. Klubben ønsker en grundig vask av alle anlegg og fasiliteter før spillerne returnerer på jobb.